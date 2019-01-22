От Госдумы требуют ввести уголовное наказание за торговлю с Украиной

22.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Пора прекращать давать повод украинским пропагандистам подтрунивать над Россией из-за того, что танки ВСУ в Донбассе заправляют российскими ГСМ, а в ФМС работают участники спецоперации по выдаче в лапы СБУ граждан Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жириновского уважаю, фракцию, которую объявили санкционной. Я хочу Владимира Вольфовича попросить: ну выйдите вы с инициативой закона об уголовной ответственности за торговлю с Украиной! Вас поддержат коммунисты, вся оппозиция, глядишь, и что-нибудь с «Единой Россией» случится. Примите вы этот закон! Хватит, чтобы эти деятели (украинские эксперты – ред.) обвиняли нас, что на нашем ГСМ воюют на Донбассе. Надо это сделать!

Наконец, когда мы прекратим выдавать украинским нацистам граждан Украины, которые защищают интересы России? С этим позором пора кончать! У меня такое ощущение, что у нас есть верховное руководство, народ, а посредине – чинуши разного рода, которые, скорее всего, не просто коррумпированные, а участвуют в спецоперации для выдачи наших граждан. Уже не первый случай!» – заявил Багдасаров.