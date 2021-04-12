От греха подальше: Россия закрыла авиасообщение с Турцией

12.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

Об этом сегодня сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Исключение сделают для рейсов, организованных для возвращения россиян и для участников строительства атомной электростанции Аккую. Также сохраняются два рейса в неделю Москва — Стамбул и Стамбул — Москва.

Решение принято из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в этой стране. Там сейчас каждый день фиксируется более 50 тысяч новых случаев COVID-19. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что запрет авиаперелетов в Турцию не связан со встречей президентов Реджепа Эрдогана и Владимира Зеленского.

По данным Ассоциации туроператоров России, более 533 тысяч россиян забронировали туры в Турцию с заездами в период с 15 апреля по 31 мая. Общая стоимость забронированных туров оценивается в 32 миллиарда рублей. Как отметила вице-премьер, туристы могут по согласованию с оператором поменять направление отдыха, не меняя дат поездки, или перенести срок путешествия на более поздние и удобные даты.

«Они полетят отдыхать на наши черноморские курорты, особенно в Крым и Краснодарский край. В среднем их посещает 7-8 млн. туристов в год, так что лишние «турецкие» поднимут статистику лишь на 10%, но зато, они и побогаче», – комментирует ситуацию либеральный политолог Илья Гращенков.

Другой политолог Марат Баширов полагает, что прекращение полетов, все-таки, связано с ситуацией на Украине.

«Полмиллиона российских граждан живут на Донбассе, полмиллиона российских туристов не полетят пока в Турцию. Как много в этом символизма. А с другой стороны. Какой отдых в Анталии, если война на Донбассе будет вестись с использованием турецких беспилотников? Все туристы окажутся в заложниках тогда», – написал Баширов в своем телеграм-канале.