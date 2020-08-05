«От Гродно до Берестья»: Путин заберёт всю Белоруссию – свободовец

05.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия может пойти на ввод войск в Белоруссию при необходимости защиты русскоязычного населения этой страны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-депутат Верховной рады, депутат Киевсовета от запрещённой в РФ «ВО Свобода» националист Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам радикала, президент России Владимир Путин не допустит повторения украинского сценария и разворота Белоруссии в сторону Запада.

«Целая дивизия сформирована, которая при любой необходимости может зайти на территорию Белоруссии. Мы помним учения «Запад-2019», когда Россия отрабатывала сценарий аннексии Белоруссии и выход к Сувалскому коридору.

Потому, я думаю, что мы недооцениваем Путина, Путин не отдаст Белоруссию… Россия, по моему мнению, может применить все сценарии, вплоть до прямой военной агрессии, и под видом защиты русскоязычных, а, к сожалению, в Белорусии русскояычные живут от Гродно до Берестья, тотально русскоговорящие, а в их военной концепции – Россия будет защищать всех русскоязычных, независимо от их воли», – рассуждает Сиротюк.