«От имени сотен тысяч» – украинский политолог призвал Зеленского вывести войска из Донбасса

18.07.2022  18:41 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Исходя из того, что министр обороны РФ приказал наращивать наступление на Донбассе, становится очевидным, что освобождение – дело времени. А в случае разгрома ВСУ, русские сразу же возьмутся за Харьковскую, Запорожскую, Одесскую, Николаевскую области.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Исходя из того, что министр обороны РФ приказал наращивать наступление на Донбассе, становится очевидным,...

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«18 апреля, около 4-х месяцев тому назад, президент Зеленский объявил и издал указ о начале битвы за Донбасс, и формально у нас началась битва за Донбасс…

В прессе я читал, что министр Шойгу побывал с инспекцией, и после этого он сказал, что он дал команду наращивать. Простому гражданину понятно. Я не хочу, чтобы эта битва за Донбасс продолжалась, потому что…», – объяснял Вакаров.

«Ну, так сдайтесь», – предложил ведущий Владимир Соловьёв.

«А вот тут вопрос. Верховный главнокомандующий Украины господин Зеленский, он может сказать – «всё, на этом мы заканчиваем»? На этом мы заканчиваем, потому что если мы на этом не закончим, тогда у нас будет десятки, а может быть сотни тысяч смертей, тогда дальше мы можем потерять другие части территории Украины. Я не говорю только о Харьковской области, я говорю, что и Запорожская есть, а дальше есть Николаевская, Одесская», – поделился мнением политолог.

Он дополнил свои слова мнением, высказанным бывшим главой Службы внешней разведки Украины Николаем Маломужем.

«Я прислушался к Маломужу, он генерал, он возглавлял, когда-то внешнею разведку, он выходец из КГБ, то есть – он советский человек. Он говорит о том, что, он просто читает и читает, в том числе, и сводки руководителей РФ. …Он говорит об аде в Украине, что если через 2-3 недели произойдёт перегруппировка, тогда Украину ждёт ад», – констатировал Вакаров.

Исходя из этого, он обратился к Зеленскому от имени сотен тысяч украинцев.

«Владимир Александрович, послушайте, если мы проигрываем битву за Донбасс – мы её проигрываем. Я не враг Украине, но если мы её проигрываем, надо просто принять решение – хватит», – говорил политолог.

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