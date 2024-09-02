От исхода боев за Покровск и Часов Яр зависит карта военных действий весны 2025 года – The Times

Сергей Рыжов.  
02.09.2024 11:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина


Британская The Times пишет: если Россия захватит Покровский транспортный узел и высоты во Часовом Яру, то сможет использовать их в качестве плацдармов для более масштабного наступления на север и запад, чтобы захватить оставшийся Донбасс и угрожать Днепропетровской области уже весной следующего года.

«Когда украинские войска пересекли границу в Курской области более трех недель назад в драматическом контратакующем гамбите, Россия ответила, воспользовавшись возможностью еще больше растянуть украинские силы, удвоив свои усилия для захвата Покровска и Часового Яра на Донбассе», – отмечает газета.

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Британская The Times пишет: если Россия захватит Покровский транспортный узел и высоты во Часовом...
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Украинцы очень сдержанно говорят о количестве войск, выделенных для курского наступления. Они хотят заставить Кремль гадать. Но нет никаких сомнений, что туда была направлена значительная часть их лучшей техники, пишут авторы статьи.

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На всем северном фронте «украинцы побуждают россиян дать достойный отпор и ввести в бой основные подразделения» — и таким образом отвлечься от боев за контроль над Покровском и Часовым Яром на юге.

По данным пресс-службы 24 бригады ВСУ имени короля Даниила, россияне сейчас контролируют примерно 10 %Часового Яра – это один микрорайон в восточной части города.  Русские собираются в малые пехотные группы и штурмуют украинские позиции.

«Мы же имеем преимущество в обороне через канал, который достаточно широк и через него очень хорошо просматриваются движения оккупантов», – говорят западным журналистам в бригаде ВСУ.

Однако в Покровске и Часовом Яру украинцам не хватает людей, боеприпасов и сна, отмечает издание.

«Они сдают позиции, в то время как Москва, похоже, готова пожертвовать неограниченным количеством войск для Покровска. Как и в, Бахмуте и Авдеевке, российские войска, похоже, намерены сравнять город с землей, чтобы завладеть развалинами», – утверждают авторы.

С приближением зимы обе стороны борются за преимущество до ноября, когда холод и влага замедлят передвижение войск и снизят темпы любых наступательных наземных операций до весны следующего года, – резюмирует The Times.

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