«От киберугроз к ядерной войне» – военный эксперт о планах Пентагона против РФ

05.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

«Гибридная война» в зоне интересов Москвы, которую ведут США против России, это подготовка к горячей фазе войны со всеми возможными последующими крайними мерами.

Об этом в интервью Международному информагентству «Sputnik» заявил российский военный аналитик, редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть вот эти центры по кибербезопасности, о которых часто упоминает Байден, говоря о том, что киберугрозы являются чуть ли не ключевыми в политике и финансировании со стороны США, они будут создаваться на территории этих государств (Грузия, Украина, Молдова – ред.) На Украине уже работает такой центр, с которого было очень много телефонных провокаций о минировании зданий и сооружений на территории России. Эта информация была в открытом доступе, то есть такого рода гибридная война будет вестись с территории таких стран. Если дойдёт до горячей фазы конфликта, кстати «Rain Corporation» будущие войны делит на несколько составляющих, что перед началом горячей фазы идёт гибридная война в gray zone, в которой государство жертва максимально ослабляется, потом начинается конвенциальная война с применением оружия, потом она может перейти и в ядерную войну», – рассказал Леонков.

Отметим, тесно связанная с американскими спецслужбами «Rand Corporation» специализируется на «гибридных атаках» против России изнутри, а также через дестабилизацию зон её интересов.