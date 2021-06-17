От Киева ждут «непризнания» заявления Байдена по Украине

17.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Углубленного обсуждения украинской темы саммите президентов России и США не было.

Об этом сегодня в интервью либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Углубленного обсуждения украинских дел не было. Как проблема в арсенале тех завалов, которые у нас есть, она была обозначена. Но детального проговора не последовало», – сказал Песков.

Вместе с тем, тема расширения НАТО, по его словам, на переговорах звучала.

«Это то, за чем мы пристально наблюдаем, и то, что является для нас «красной линией», о которой неоднократно говорил президент. Мы слышали, что во время европейского турне Байден достаточно однозначно говорил о потенциальной возможности предоставления Украине ПДЧ. Конечно, это вызывает нашу обеспокоенность», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Также, по его словам, американской стороной упоминалось передвижение российских войск у украинской границе. На это президент РФ возразил, что Россия передвигает войска на своей территории, то США перебрасывают своих военных на территорию других стран к российским границам.

Песков подчеркнул, что в ходе встречи было достигнуто понимание того, что единственным возможным средством урегулирования конфликта на Донбассе является имплементация Минских соглашений. При этом участие США в «нормандском формате» не обсуждался.

«У нас раньше был такой Волкер-спецпредставитель, с которым еще Сурков проводил консультации. Американцы совершенно справедливо пытались из первых рук получить информацию о позициях сторон. И получали информацию о позиции российской стороны. Говорили о том, что в принципе можно было бы воссоздать такой механизм. Хотя эффективность «нормандского формата» оставляет желать лучшего не по нашей вине, но все-таки он самодостаточный. Каких-то новых участников там вряд ли требуется, но вести консультации с американцами – это то, что вполне возможно. Об этом вчера говорилось», – сказал Песков.

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией спрогнозировал реакцию официального Киева на итоги саммита Путин-Байден.

«Ждем от Киева «непризнания» заявления Байдена о Минских соглашениях как основе урегулирования кризиса вокруг Донбасса. Ведь Украина заявила, что не признает любые переговоры о ней без ее участия! Интересно, как она «не признАет» заявление Байдена. И как [глава МИД Украины] Кулеба обрушится на него всей мощью своего дипломатического поста за то, что президент США осмелился обсуждать Украину в отсутствии Кулебы!», – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Политолог Марат Баширов уверен, что итоги саммита, повлияют не ситуацию в Киеве.

«Последствием встречи Путин-Байден станут кадровые перемены в силовом блоке в Киеве. Задача группы Козак-Нуланд – найти за полгода вариант выполнения дорожной карты Минских соглашений, чтобы к следующим президентским выборам на Украине кейс был упакован. Силовики в этом сценарии должны быть «миролюбивыми» и полностью подконтрольными», – написал Баширов.