«От китайских дивизий бежали даже американцы!»: в Киеве боятся перехода Пекина на сторону РФ

20.12.2022  09:35 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Китай, Россия, США, Украина


Это большое достижение, что благодаря Украине начали разрушаться фундаментальные принципы организации европейского сообщества и ссорятся между собой государства ЕС.

Об этом в ходе пресс-коференции заявил политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Это большое достижение, что благодаря Украине начали разрушаться фундаментальные принципы организации европейского сообщества и...

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«Если Китай на самом деле встанет на сторону России, здесь появятся китайские дивизии, как это было в 51 – 53 годах в Корейской войне. Настоящие дивизии, мощные. И американцы бежали очень долго из Северной Кореи в Южную. Буквально осталось 50 километров. А потом только знаменитая операция генерала Макартура в середине Кореи. Это понятно. Нас такое тоже не устраивает», – выразил опасения политолог.

В то же время он похвастался достижениями на европейском направлении.

«Следующее, Европа. Европа уже раскалывается. Старая Европа не любит Украину, не знает, что с ней делать, с трудом отдаёт каждый танк, каждое ружьё, каждую каску. Я имею ввиду Францию, Италию, Германию. Более или менее в ужасе перед российским агрессором Восточная Европа.

Несколько дней назад (я не знаю, куда пойдут эти деньги, но мне это приятно) 14 миллиардов брюссельская администрация передаёт Украине, там по своим каким-то каналам, и это вопреки польскому и венгерскому отказу. Две страны выдвинули. То есть начинает не работать фундаментальный принцип организации европейского сообщества – единство принятия решения и право вето», – сказал Небоженко.

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