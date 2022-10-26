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Новости Украины

В украинских группах сегодня ночью появились сообщения, что ВСУ уже на подступах к Лисичанску. Что они заняли предместье города и уже чуть ли не в самом городе ведут бой. Что в Сватово они нанесли русским такой мощный удар, что даже сами об этом не будут говорить.

Не будут говорить, потому что говорить им не о чем. Вчера во второй половине дня украинцы нанесли артиллерийский удар по городу Сватово. Есть несколько раненых, но на фронте враги не продвинулись ни на метр.

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В направлении Лисичанска тоже была попытка прорыва подразделения укропов, усиленного танками. Но под посёлком Червонопоповка эти танки, войдя в складку местности, были уничтожены нашим огнем. Около 30 украинских боевиков, оставшихся без техники, видимо, до сих пор блуждают в лесах возле Кременной, пытаясь выйти к своим.

Видимо, в бессильной злобе за сожжение укропских танков ВСУ нанесли удар из градов и 120-х минометов по Новодружеску, городу-спутнику Лисичанска. Были повреждены несколько частных домовладений, от ран в результате удара скончалась пятидесятилетняя женщина.

В направлении Кременной вчера украинские формирования сделали попытку занять три посёлка, которых даже на карте в навигаторе нет. Получили в ответ удар нашей артиллерии, и теперь собирают в пакеты своих «двухсотых».

Бросается в глаза очевидная связь бравурных сообщений с украинской стороны и упаднических с якобы «нашей», что говорит о том, что часть «прорусских» и «продонбасских» каналов на деле являются украинскими.

В то же время официальное украинское телевидение как-то слишком резко сменило риторику – от «контрнаступа» перешло к «отражению русских атак». А это значит, что стоим мы крепко и укропы ожидают (и опасаются!) как раз наших контрударов.