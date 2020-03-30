30.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
Просмотров:

От короновируса умер киевский вип-политик




На Украине из-за осложнений, вызванных новым штаммом коронавируса, умер бывший замглавы Киевской ОГА Олег Мищенко.

Об этом в своем блоге сообщил президент Конфедерации строителей Украины, бывший первый замглавы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Парцхаладзе, Мищенко страдал хроническими заболеваниями и боролся с новым недугом порядка недели.

«Не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое», – сообщил Парцхаладзе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть