От короновируса умер киевский вип-политик

30.03.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине из-за осложнений, вызванных новым штаммом коронавируса, умер бывший замглавы Киевской ОГА Олег Мищенко.

Об этом в своем блоге сообщил президент Конфедерации строителей Украины, бывший первый замглавы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Парцхаладзе, Мищенко страдал хроническими заболеваниями и боролся с новым недугом порядка недели.

«Не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое», – сообщил Парцхаладзе.