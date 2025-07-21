От коррупции команды Зеленского прифигели даже в Британии – Дроздов

Тарас Стрельцов.  
21.07.2025 15:35
  (Мск) , Киев 
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Украина


Украинское руководство назначает послами в богатые страны подельников, которые помогали воровать из бюджета, но вляпались в скандал.

Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» заявил львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство назначает послами в богатые страны подельников, которые помогали воровать из бюджета, но...

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Ведущий спросил, кто же станет послом Украины в США.

«Станет тот, кого назначат, кто выслужится. Вообще, все должности послов у нас превращены в легитимную форму бегства из собственноручно углубленной катастрофы.

У нас все, кто очень многое провалил, позже за счет своих заслуг перед властной командой становятся послами, а эти заслуги большей частью заключаются в контроле потоков, в зацементировании монопольного положения придворных освоителей средств и так далее», – сказал Дроздов.

Прошелся он смененному на днях главе минобороны Рустему Умерову.

«В конце концов, ведь не в Буркина-Фасо отправить «победителя войны». У нас война уже выиграна, если вы не в курсе. У нас уже два ключевых игрока войны: Залужный и теперь Умеров будут заменены.

Вы упомянули [предшественника Умерова] Резникова. Резников вообще должен был быть послом Великобритании перед Залужным. И только то, что Великобритания забраковала это назначение после скандала с яйцами за 17 гривен – и послом Британии на всю жизнь отдыхать. От такого, честно говоря, даже британцы прифигели, хотя это самая дружественная к нам страна», – добавил русофоб.

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