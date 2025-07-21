От коррупции команды Зеленского прифигели даже в Британии – Дроздов

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Украинское руководство назначает послами в богатые страны подельников, которые помогали воровать из бюджета, но вляпались в скандал.

Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» заявил львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, кто же станет послом Украины в США.

«Станет тот, кого назначат, кто выслужится. Вообще, все должности послов у нас превращены в легитимную форму бегства из собственноручно углубленной катастрофы. У нас все, кто очень многое провалил, позже за счет своих заслуг перед властной командой становятся послами, а эти заслуги большей частью заключаются в контроле потоков, в зацементировании монопольного положения придворных освоителей средств и так далее», – сказал Дроздов.

Прошелся он смененному на днях главе минобороны Рустему Умерову.