От коррупции команды Зеленского прифигели даже в Британии – Дроздов
Украинское руководство назначает послами в богатые страны подельников, которые помогали воровать из бюджета, но вляпались в скандал.
Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» заявил львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущий спросил, кто же станет послом Украины в США.
«Станет тот, кого назначат, кто выслужится. Вообще, все должности послов у нас превращены в легитимную форму бегства из собственноручно углубленной катастрофы.
У нас все, кто очень многое провалил, позже за счет своих заслуг перед властной командой становятся послами, а эти заслуги большей частью заключаются в контроле потоков, в зацементировании монопольного положения придворных освоителей средств и так далее», – сказал Дроздов.
Прошелся он смененному на днях главе минобороны Рустему Умерову.
«В конце концов, ведь не в Буркина-Фасо отправить «победителя войны». У нас война уже выиграна, если вы не в курсе. У нас уже два ключевых игрока войны: Залужный и теперь Умеров будут заменены.
Вы упомянули [предшественника Умерова] Резникова. Резников вообще должен был быть послом Великобритании перед Залужным. И только то, что Великобритания забраковала это назначение после скандала с яйцами за 17 гривен – и послом Британии на всю жизнь отдыхать. От такого, честно говоря, даже британцы прифигели, хотя это самая дружественная к нам страна», – добавил русофоб.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: