От Кравчука в Минске ждут развала Украины

05.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украине для начала стоило бы решить все внутренние конфликты, прежде чем думать о каких-то переговорах с Донбассом, что ещё больше усложняет неадекватное назначение первого президента Леонида Кравчука на должность главы украинской делегации в ТКГ.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может быть, начать с вопроса, что нам нужно примириться внутри страны и это первый шаг к достижению нашей цели, к достижению нашей мечты, что Украина должна стать социальным, правовым и так далее государством? Вот с этого может быть начинать? Мы же глотки готовы друг другу перегрызть сегодня по любому вопросу, хочешь язык, хочешь религия, экономика, политика, Зеленский, Янукович, Путин.

Мы же не можем спокойно это все обсудить друг с другом, а как мы собираемся, собственно говоря, возвращать территории и как мы собираемся устанавливать международные (хотя бы на уровне наши ближайших соседей) связи, если отправляют Кравчука в трехстороннюю контактную группу?» – заявил Землянский.

«Я сегодня, честно, с утра прочитал и чуть со стула не упал. Выходит [глава МИД Украины] господин Кулеба, великий наш международник и говорит: «После поездки Кравчука в Минск в прошлый раз Союз развалился». Это государственный деятель и чиновник, это адекватный человек? Да летел бы он… Если сегодня не будет указа Зеленского относительно его увольнения – нет, нету власти», – резюмировал эксперт.