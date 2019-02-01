От Кремля требуют начать давить нацистов в Киеве по-настоящему

01.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина – это источник угрозы безопасности России, потому нужно использовать любые инструменты для изменения ситуации в Киеве – от санкционного до военного.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Для каждого государства есть своя зона опасности. Для нас – Украина. Чем дольше мы будем терпеть этот режим, тем больше будет угрозы для национальной безопасности. Мы недооцениваем украинское руководство. Хорошо или плохо, но армия Украины 2018 года отличается от украинской армии 2014 года, когда её практически не было, сейчас она стала другой.

Те люди, которые служат в украинской армии, очень схожи по ментальности с нами, ничем не хуже и не лучше, они прекрасно воюют. Есть военная промышленность, есть поддержка Запада. Поэтому недооценивать нельзя – чем раньше мы это поймём и начнём активно действовать, тем лучше», – заявил эксперт.

«Это отнюдь не значит, что бы завтра должны начать какую-то военную операцию, упаси Бог! Перед тем, как дойти до военных, надо использовать другие инструменты – санкции, информационную политику, специальную работу и так далее. Мы ничего пока не используем. Санкции мы объявили, но мы даже не знаем, насколько эффективно они действуют», – добавил Семён Багдасаров.