«От Крыма до Санкт-Петербурга без светофоров»: Маршрут будет запущен в 2024 году

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Владимир Путин сегодня дистанционно принял участие в открытии двух участков федеральной автомобильной трассы М4г возле Ростова и Краснодара. Они построены в объезд населенных пунктов и ускоряют путь автолюбителей к Крымскому мосту.

«Эти современные, более удобные скоростные магистрали запущены со значительным опережением графиков и теперь будут служить людям, работать на рост экономики и повышение качества жизни, улучшат связанность городов и посёлков, существенно сократят время для туристов, которые едут отдыхать на курорты Крыма и Кубани», – сообщил президент.

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Вице-премьер Марат Хуснуллин уточнил, что задумано в перспективе:

«Мы надеемся, что, закончив обход к Крыму, мы получим полноценную такую дорогу от Крыма до Санкт-Петербурга без светофоров».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Путин также пообещал «особое внимание обязательно уделять дорожной сети новых регионов России – Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей».

«По сути, в 2024 году закончим подходы к Крымскому мосту, и у нас, Владимир Владимирович, появится новая автомобильная трасса – кольцо вокруг Азова. Оно протяженностью 1400 километров, из них 800 километров – это уже четырехполосные скоростные дороги. А дороги на территории новых территорий мы в течение двух-трех лет приведем в нормативное состояние, и полноценно это кольцо будет работать», – пообещал Хуснуллин.