От крымчан требуют дисциплинированности для отмены карантина

03.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Решение о продлении режима жесткой самоизоляции в Крыму будет принято в воскресенье в зависимости от того, какая эпидемиологическая ситуация сложится на полуострове.

Об этом на заседании штаба по противодействию коронавирусу заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская подчеркнула, что сроки отмены карантина в республике зависят от дисциплинированности крымчан.

«Меры, которые вводятся на территории Российской Федерации, продлеваются до 1 мая, но в зависимости от течения эпидемического процесса на территории субъектов решение будет приниматься органами власти субъекта. То есть от того, как наши жители будут соблюдать условия самоизоляции, будет зависеть развитие событий», – заявила Пеньковская.

При этом, глава республики Сергей Аксенов сообщил, что примет решение по карантину в грядущее воскресенье.

«В воскресенье, исходя из ситуации за эти три дня, поймем, какая картина, соответственно какие сферы будут работать, или у нас карантин будет еще на неделю продлен в жестком режиме. Ситуация меняется ежедневно, и решения будем принимать ежедневно», – сказал Аксенов.

Напомним, по состоянию на сегодня в Крыму были выявлены 18 случаев заболевания новым коронавирусом. Еще пять случаев сохраняется в Севастополе.