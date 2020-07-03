03.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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От крымской перебежчицы Денисовой сбежал муж


Не все могут выдержать супругу-командира, таким людям нужна более мягкая женщина.

Об этом эфире телеканала «ATR» заявила бежавшая от Крымской весны в Киев, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я была, видимо, командиром, не все же могут выдерживать командиров дома, мы расстались с супругом, потому что, конечно, ему нужна была более мягкая женщина, чем я. Я была очень занята, к качеству всепоглощающей работы не надо стремиться, это совет.

Я нахожу время для своих детей, для мамы, для внуков и подруг, но этого времени при повышенном чувстве ответственности становится мало, и надо делать выбор», – рассказала Денисова.

«Когда я в первый раз стала начальником, то моей старшей дочери было 5, а младшей 4, они сами научились накрывать на стол, варить яйца, делать оливье и так далее.

Но когда у меня родился первый внук, как раз в то время, когда я была народным депутатом и могла неделю работать и неделю быть дома, я его забирала и восполняла то, что когда-то не могла посвятить детям», – добавила омбудсмен.


Напомним, ранее Людмила Денисова с гордостью рассказывала, что все её вывезенные из Крыма внуки стали украинскими националистами.

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