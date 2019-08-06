От ЛДНР хотят отгородиться бетонной стеной

06.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве предлагают закончить боевые действия в Донбассе так, как это сделали в Израиле.

Об этом в интервью киевской интернет-газете «Страна» заявил журналист принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому телеканала «1+1» Александр Дубинский, ставший депутатом ВР по одномадатному округу от президентской партии «Слуга народа».

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Он уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли голосовать в парламенте за изменения в Конституцию по особому статусу Донбасса, но отметил, что нужно закончить войну.

«Боевые действия можно завершить, как в Израиле. Там на границе с Палестиной стоит бетонная стена метров двенадцать в длину и метра три в толщину. Фура заезжает в автоматизированный пункт пропуска. Палестинский водитель выходит из фуры, садится в такси и уезжает. Эту фуру протягивают по бетонному боксу на проверку: есть ли там оружие и металл», – сказал Дубинский.

В свою очередь журналисты издание выразили сомнение, что обществу, которым так легко манипулируют, можно выносить на референдум такие серьезные вопросы.

«Пока ты не взял на себя ответственность, то можешь п*здеть все, что хочешь. Например, что надо воевать, и почему вы все не на фронте, а сидите в «Фейсбуке» и не освобождаете Донбасс. Либо кричать о том, что Донбасс надо отрезать нах*й, отпустить. Либо настаивать, что договоримся о том, что они хотят, и будем реинтегрировать обратно. Решение, вынесенное на референдуме, определит путь – это принятие ответственности, в том числе и за выбор президента», – считает новоиспеченный депутат.

При этом он добавил, что сам лично считает донецких «нашими» и выступает за «реинтеграцию».

«Но эта политика реинтеграции не может иметь характер принуждения. На момент активной фазы войны там осталось полтора миллиона человек, потому что все выехали. Спустя время около двух миллионов вернулись. Люди не нашли здесь работу, а у нас – дорогие коммунальные услуги, высокая цена аренды жилья. У многих людей сложилось ощущение, что власти им сказали: «Иди нах*й», и они ушли. Спросите об этом у любого переселенца. Да, там бандиты, которые захватили власть, но есть и обычные люди, и они нам нужны. Важно это им показать», – резюмировал Дубинский.