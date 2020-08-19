От ЛДНР потребовали компромисса – навсегда отказаться от русского языка

19.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Условием возвращения Донбасса в состав Украины должна быть тотальная украинизация региона и отказ от всего русского.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил одиозный украинский телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дроздова, для возвращения на Украину население республик Донбасса должно будет проникнуться историей украинского национализма и выучить «мову».

«Вся страна – это сплошные уступки. Вся страна, которая существует 30 лет, вот мы в августе говорим, 29 лет независимости, 30 лет тотальных уступок. А когда-то может та сторона, мать ее, уступить? Почему украинец должен всегда идти на уступки? «Ой, не-не, вы знаете, давайте говорите по-московски, хорошо, мы идем вам на уступки, лишь бы вы были в Украине».

А та сторона может пойти на уступки? Перейдите на украинский, уступите. В их варианте существует лишь уступки мои. От меня требуют уступить, от украинцев требуют уступить. А от себя почему не требуют?

А я тот человек, который ставит зеркало: если вы хотите не раскалывать эту страну, не раскалывайте – согласитесь на украинский язык, взяли в зубы учебники, прочитали про национально-освободительное движение XX столетия, поняли, что такое голодомор, исключили нафиг всю российскую пропаганду в своих зомбоящиках. Это не невозможно, это единоправильный посыл к той стороне», – заявил Дроздов.

На замечание телеведущей, что в таком случае Украина не получит Донбасс, Дроздов ответил категорично: «Ну и хорошо. А вам, что, нужны полтора миллиона человек, которые скажут: «Да мне насрать на ваш украинский язык, мой ребёнок будет учиться только на русском»? Вы хотите это существо дальше тут видеть?».