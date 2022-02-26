От «либерала» Медведева поступило предложение к Западу

26.02.2022  14:06 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Политика, Россия


Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предлагает разорвать отношения со всеми странами, которые ввели против России санкции.

Об этом он написал на своей странице ВКонтакте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предлагает разорвать отношения со всеми странами, которые...

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«Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели…. Да, и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику», – написал Медведев.

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