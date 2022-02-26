От «либерала» Медведева поступило предложение к Западу

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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предлагает разорвать отношения со всеми странами, которые ввели против России санкции.

Об этом он написал на своей странице ВКонтакте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели…. Да, и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику», – написал Медведев.