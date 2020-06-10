«От Лубянки можно всего ожидать» – из Ефремова делают «жертву режима»

10.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Чтобы спасти страдающего от алкоголизма заслуженного артиста России Михаила Ефремова, нельзя допустить, чтобы он избежал наказания за смертельное ДТП, совершенное им в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Об этом пишет «Московский комсомолец», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Алкоголик Михаил Ефремов убил человека. Не прекрасный артист, не гражданин поэт, нет. Алкоголик. Больной. Которому любящий Бог оставил время для покаяния. У алкоголика, если он не прекратит пить, только один путь — печальная дорога на кладбище. Обычно, с некоторыми вариациями, это больница, тюрьма и могила», – отмечается в статье.

«Ефремов дошел до дна. Его не оправдывает тот факт, что он болен алкоголизмом. Он не достоин жалости. Но, как и все мы, как и погибший Сергей Захаров, достоин любви. Не той «любви», которая уже полезла изо всех щелей. Идиотизм из соцсетей «от Лубянки можно всего ожидать», потому что «он был у них как кость в горле», в расчет не берем. Но вот завывания типа он же такой талантливый, такой совестливый, добрый, надо что-то делать и как-то его спасать, – это беда для Ефремова», – пишет газета

Автор публикации полагает, что заслуженное наказание станет для артиста шансом изменить свою жизнь и оттолкнуться от дна.

«Лишить его этого шанса, спасти от законного наказания из уважения к таланту — значит, дать ему подтверждение ложного убеждения, что он управляет своей жизнью. Значит — снова утопить в алкоголе. Алкоголик Ефремов уже убил человека…», – резюмирует «МК».

Еще в одной статье издания приводятся некоторые скандальные детали биографии Ефремова, показывающие, что московская трагедия не была случайностью. Указывается, что регулярные пьяные дебоши артиста «обросли легендами». Так, в свое время он был уволен из МХАТА собственным отцом – знаменитым актером Олегом Ефремовым – за то, что пьяным начал избивать директора театра по финансовой части Алексея Комарова.

Кроме того, еще во время учебы в школе студии МХАТа Олег Табаков подписал приказ об отчислении Михаила Ефремова за прогулы и хулиганство, но благодаря вмешательству его именитых родителей скандал удалось замять.

Напомним, что вечером 8 июня в центре Москвы Ефремов не справился с управлением внедорожника, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», за рулем которого находился курьер компании «Деликатеска.ру» Сергей Захаров, впоследствии скончавшийся в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии сильного опьянения. Также анализы показали в его крови наличие кокаина и марихуаны.