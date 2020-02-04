04.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал
Просмотров:

От Лукашенко тошнит всех – и внутри страны, и в мире


Кремль спускает президенту Белоруссии Александру Лукашенко хамские и оскорбительные высказывания, чтобы не усилить его позиции на предстоящих выборах.

Об этом в эфире youtube-канала «ПолитВера» заявил российский публицист Александр Халдей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Одна из причин спокойствия и выдержанности Кремля заключается в том, что гнев – плохой советчик. Все большие ошибки делались в гневе. Если Россия сейчас начнет форсировано экономически давить на Лукашенко, он использует это непременно в своем предвыборном контексте: обвинит во всем Москву, спишет на нее экономические катастрофы, – и пройдет выборы как триумфатор», – размышляет эксперт.

По его словам, на сегодняшний момент белорусский лидер уже одинаково раздражает и США, и Европу, и Россию.

«Им всем по разным причинам не нужен Лукашенко, потому что он абсолютно недоговороспособный партнер. С ним невозможно строить политику ни Западу, ни Китаю, ни России. Собственной элите тоже сложно пристроиться к ритму колебаний Лукашенко. Они тоже от него устали с его «перетрахиванием». Он выжигает под собой почву», – заключил Халдей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть