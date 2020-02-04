От Лукашенко тошнит всех – и внутри страны, и в мире

04.02.2020, Москва, Елена Острякова

Кремль спускает президенту Белоруссии Александру Лукашенко хамские и оскорбительные высказывания, чтобы не усилить его позиции на предстоящих выборах.

Об этом в эфире youtube-канала «ПолитВера» заявил российский публицист Александр Халдей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одна из причин спокойствия и выдержанности Кремля заключается в том, что гнев – плохой советчик. Все большие ошибки делались в гневе. Если Россия сейчас начнет форсировано экономически давить на Лукашенко, он использует это непременно в своем предвыборном контексте: обвинит во всем Москву, спишет на нее экономические катастрофы, – и пройдет выборы как триумфатор», – размышляет эксперт.

По его словам, на сегодняшний момент белорусский лидер уже одинаково раздражает и США, и Европу, и Россию.

«Им всем по разным причинам не нужен Лукашенко, потому что он абсолютно недоговороспособный партнер. С ним невозможно строить политику ни Западу, ни Китаю, ни России. Собственной элите тоже сложно пристроиться к ритму колебаний Лукашенко. Они тоже от него устали с его «перетрахиванием». Он выжигает под собой почву», – заключил Халдей.