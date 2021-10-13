13.10.2021 08:20 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина будет вынуждена закупать пшеницу в других странах из-за предстоящего дефицита продовольственной пшеницы. Киев так уже поступал в недалеком прошлом, обращаясь к Белоруссии, однако теперь отношения с Минском испорчены, и это усугубляет ситуацию для Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине может сформироваться дефицит именно пшеницы второго класса для переработки в муку. Для того чтобы удовлетворить спрос, нам нужно около 3,5 млн тонн такой пшеницы. Исходя из этого, можно уже прогнозировать, что, начиная с января, в Украине существенно уменьшится предложение продовольственной пшеницы, и это приведет к тому, что мукомолы будут добавлять фуражную пшеницу низкого качества, что существенно скажется на качестве хлеба, или мы будем импортировать продовольственную пшеницу из других стран. В этом году опыт уже был, мы импортировали пшеницу из Белоруссии. С учетом того что отношения с Белоруссией обострились, возникает вопрос – у кого мы будем покупать эту пшеницу? Например, в Казахстане неурожай пшеницы вообще, у России мы, понятно, не будем. Останется покупать в более далеких странах, которые нам предложат по более существенной цене», – заявил эксперт.

Напомним, что в 2016 году тогдашний посол США в Киеве Джеффри Пайетт заявил, что Украина должна стать аграрной сверхдержавой. «Она должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой», – сказал американский посланник.

В 2013 году Россия предлагала Украине участие в Таможенном союзе, что подразумевало предоставление льготных условий получения кредитов и поставок газа. Однако в Киеве был организован государственный переворот, в результате которого к власти пришел националистический марионеточный режим, контролируемый США.