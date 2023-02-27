От любви до ненависти. Стоит ли России радоваться усталости мира от Украины…

Первая годовщина СВО совпала с обнародованием любопытной цифири на тему «Как изменилось отношение к Украине в мире за год».

Опрос исследовательской компании Morning Consult был проведен в январе-феврале нынешнего года в 43 ключевых странах (включая «глобальный юг» и значительную часть незападного мира) и по сравнению с предыдущим исследованием на эту же тему весной прошлого года зафиксировал неутешительную для Незалежной динамику.

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Конкретно это выразилось в том, что из 43 стран выборки рейтинг чистой благосклонности к украинцам и их позиции ухудшился в тридцати пяти странах, улучшился только в трех, а не изменился в пяти.

Среди тех, чье отношение к украинцам ухудшилось, однако еще не достигло сугубо отрицательных величин Польша (+57), Великобритания (+47), Канада (+40), Австралия (+40), Швеция (+39), Ирландия (+35), США (+32), Нигерия (+26), Пакистан (+21), Филиппины (+21), ОАЭ (+19), Индия (+17), Южная Корея (+17), Таиланд (+17).

Критически истончилась благосклонность к Украине в таких странах как Италия (+12), ЮАР (+10), Испания (+9), Египет (+9), Вьетнам (+7), Румыния (+4).

Замыкают эту часть рейтинга Израиль (+1) и Саудовская Аравия (+1), общества которых в своей оценке украинской позиции в конфликте вот-вот перейдут в зону чистого негатива, как это произошло в еще нескольких странах, где позиции украинцев ухудшились настолько, что «рейтинг благосклонности» перешел из еще недавно положительной зоны в отрицательную: Бразилия (0), Япония (-1), Германия (-4), Швейцария (-5), Аргентина (-6), Франция (-8), Чили (-8), Австрия (-23).

При этом есть ряд стран, общественное мнение которых об Украине и украинцах стало еще более отрицательным, чем раньше. Это Мексика (-4), Бельгия (-13), Чехия (-28), Китай (-33) и Россия (-55).

В активе у Украины сохранение и даже улучшение по сравнению с предыдущим годом положительного баланса благосклонности в таких странах, как Турция, (+26), Индонезия (+13) и Сингапур (+6). Тут украинцев и раньше привечали, а теперь эта взаимная приязнь стала еще выше.

Серьезным звоночком является следующий показатель: улучшение отношения в виде перехода «рейтинга благосклонности» из прежде отрицательной в положительную зону не зафиксировано ни в одной стране мира. Иначе говоря, прежние друзья Украины за небольшим вычетом смотрят на украинцев все более прохладно.

Практически не изменился рейтинг благосклонности к Украине в пяти странах – Норвегии (+55), Колумбии (-1), Перу (-1), Малайзии (-13) и Нидерландах (-35). Как видим, даже в этой группе стран доминирует негатив. Исключение – Норвегия.

Причины столь явного охлаждения к распиаренной западными медиа «страдающей от агрессии, но отважно борющейся за свободу нации» тоже понятны, хотя и несводимы к какому-то одному пункту. Человечество вообще, вопреки распространенным мифам и непрестанным призывам к солидарности и состраданию, очень эгоистично. Его если и можно заставить уговорами впрячься в коллективную помощь кому-то, то исключительно на короткое время.

Как говорил великий афорист Франсуа Ларошфуко «У нас всегда хватит мужества перенести чужое несчастье». Особенно если за благосклонность приходится платить из собственного кармана – много и долго, как сейчас происходит в Европе, для жителей которой, не спросив их мнения ввели «налог на Украину».

Убытки для европейской экономики от одного лишь последнего, 10-го пакета антироссийских торговых санкций оценены Еврокомиссией почти в 13 миллиардов евро.

В частности, по экспорту товаров в Россию ЕС теряет 11,4 миллиардов евро, а по импорту – 1,3 миллиарда. Как видим, РФ не столько наказывают ограничением собственных продаж как теряют экспортные рынки – негативная разница между экспортом из ЕС и импортом из России примерно в 10 раз в пользу первого.

И это не говоря уже о необходимости военной поддержки Украины – еще одном ярме, натянутом на европейские шеи бюрократами из Брюсселя. Понятно, что при таких вводных терпение у евродоноров киевского режима потихоньку тает, а нервозность и ожидание хоть каких-то положительных для себя результатов в обозримом временном горизонте наоборот, растет.

И если правящие круги, правительства и европейские элиты еще излучают оптимизм, то у тамошних ширнармасс оптимизма все меньше. Ведь именно на их плечи ложатся основные тяготы поддержки Украины. А знакомство с наиболее яркими представителями украинской двуногой фауны в первом приближении далеко не всегда добавляет симпатий.

Впрочем, последнее зачастую взаимно. Как свидетельствует недавний разгоревшийся в Британии скандал, тамошние аборигены не прочь превратить свое покровительство украинцам в предмет наживы. Правительственная программа «Дома для Украины», по которой британцам выплачивались деньги за содержание у себя украинцев, закончилась. Многих из них начали выселять, превращая в бездомных.

Это не говоря уже о множестве некрасивых историй о том, как «Дома для Украины» использовались для поиска доступных украинских женщин. Дошло до того, что кабинет Трасс даже рассматривал возможность депортации украинских беженцев в Руанду. К счастью для более чем 160 тысяч осевших в Туманном Альбионе беженцев из Незалежной, до реализации эта идея не дошла.

Чем дольше затягивается военный конфликт, тем больше усилий придется прилагать официальному Киеву для поддержания интереса и вовлеченности Запада на стороне Украины хотя бы в текущем объеме.

При этом, уже раздаются влиятельные голоса в пользу того, что одной лишь поддержки западной коалиции Зеленскому для победы не хватит – нужно расширять вовлеченность в конфликт стран «глобального юга». Bloomberg видит проблему в том, что Украина не смогла заручиться симпатиям в большинстве развивающихся стран, что важно в плане формирования широкого мирового консенсуса для осуждения России.

Справедливости ради стоит сказать о том, что у России нет причин сильно радоваться, глядя на эти украинские проблемы. Год СВО показал, что с широкой международной поддержкой собственных действий и у самой РФ не сложилось. И это еще мягко сказано.

Последнее голосование в ООН за антироссийскую резолюцию с требованием немедленного вывода российских войск из Украины показало, что по сравнению с первыми такими резолюциями год назад, сразу после старта СВО, ситуация для РФ не только не улучшилась, а сильно ухудшилась. Количество стран, готовых заявить о своей поддержке действий и требований РФ сократилось с полутора десятков до всего лишь семи – включая и саму Россию.

Конечно, приятно, что Эритрея и Белоруссия своих не бросают, но от российской дипломатии за год можно было ожидать и большего.

Симптоматично, что ряды стран, хоть тушкой хоть чучелком присоединяющихся к западному хору растут за счет тех, кто ранее занимал значительно более взвешенную и нейтральную позицию, воздерживаясь при голосованиях за враждебные Москве документы. Теперь таких стран осталось всего 32, а год назад было почти 70. Одной из последних доломали Сербию – братушки стали 141-ми в длинной антироссийской шеренге.

Впрочем, насчет мотивов воздержавшихся тоже не стоит питать иллюзий. В большинстве своем нынешний российско-украинский конфликт – не их война и они были бы рады, чтобы он поскорее закончился. При этом, им неважно за счет каких уступок и компромиссов он будет финализирован. Большинству жителей той же Индии или ЮАР или Бразилии без разницы, кому будут принадлежать Херсон или Одесса. Если замолчат пушки, они только вздохнут с облегчением.

А разговоры про «если что – весь мир в труху» и «мир без России нам не нужен» и прочие жесткие словесные эскапады в исполнении того же Дмитрия Медведева, старательно отыгрывающего в мировых медиа карикатурный образ Доктора Зло из западных комиксов, лишь убеждают незападный мир в необходимости как можно скорее покончить с этим конфликтом на любых условиях. «Мир в труху» действительно никому не нужен.

А как же многочисленные митинги в европейских столицах против отправки вооружений Украине, спросите вы. А никак. Правда в том, что их участники – не за Россию и тем более не за Украину. Они – за мир, интуитивно прозревая, что война в центре Европы народам самой Европы не нужна от слова вообще.

Участники этих митингов справедливо усматривают в отправке танков и пушек для ВСУ дополнительные поленья в и так полыхающий до небес костер войны. Но это не означает, что митингующие против вооружения Украины готовы вооружать Россию или донатить на коптеры для российских добровольцев.

Прежняя довольно высокая поддержка России в этом конфликте снижается и в китайском обществе, о чем свидетельствуют данные того же Morning Consult с данных которого по Украине мы начали этот текст.

Большинство китайцев сегодня предпочли бы, чтобы Поднебесная заняла нейтралитет в конфликте на Украине. Лишь по 12% китайцев выступают за или против позиции России. В то же время доля китайцев, выступающих за предоставление России данных стратегической разведки, снизилась с ноября 2022 года по февраль 2023 года до всего лишь 9%. А доля поддерживающих отправку оружия и войск на помощь России снизилась с 11% до 7% и с 10% до 5% соответственно.

В этом смысле затягивание конфликта играет не на пользу не только Украине, но и России. Бесконечная бойня без каких-либо видимых глазу существенных результатов в пользу одной из сторон ведет лишь к накоплению мировой усталости от нынешнего «спора славян между собою», далекого от интересов третьих стран.

Так что причина, по которой ряды желающих мирить Украину с Россией растут быстрее рядов желающих российской или украинской победы, в общем ясна.