От мала до велика: Лукашенко приказал вооружить население

14.06.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился наладить в стране производство патронов, чтобы подготовиться к возможной войне.

Об этом он заявил сегодня, посетив производственно-технический кластер «Устье», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас. Территориальную оборону создали. Ее надо вооружать. Автоматы купим. У нас тысячи и тысячи этого автоматического оружия. А боеприпасы – расходный материал. Его надо иметь», – сказал Лукашенко.

Он напомнил о важности обучения населения навыкам обращения со стрелковым оружием.

«А почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться – собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя», – сказал Лукашенко.