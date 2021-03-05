От министра культуры потребовали остановить похабщину на российском ТВ

04.03.2021, Москва, Максим Карпенко

По федеральным каналам показывают «низкопробщину», которая финансируется в том числе за счет государства. В России нужно снимать другие сериалы и фильмы, а также сменить сетку вещания на телеканалах.

Об этом на заседании Совета Федерации заявила сенатор Светлана Горячева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Современные телефильмы примитивны и, по сути, сеют или насаждают насилие, разврат, грязное отношение. И каждый день эта низкопробщина льется с экранов телевидения, в том числе и государственных каналов.

Скажите, на какие средства и в каких величинах эта низкопробщина изготавливается? Если на госсредства, то не пора бы эту лавочку прикрыть? Может быть, кое-кого и к ответственности привлечь. Если это зарубежные средства или коммерческие, тогда не надо искать нигде «пятую колонну», она, очевидно, понятна», – заявила Горячева, обращаясь к выступающей с трибуны министру культуры Ольге Любимовой.

«Я не готова отвечать за формирование бюджетов даже федеральных каналов. Я думаю, что есть коллеги, которые это могут сделать более компетентно. По нашей части, безусловно, то, что мы можем сделать и делаем. Фильмы, сериалы телевизионные, не производятся в Министерстве культуры, вы это прекрасно понимаете. Все, что касается поддержки телевизионных сериалов – это только исторические сериалы, и мне кажется как раз очень важным, что десятки фильмов выходят, художественных, которые потом показывают на федеральных каналах, которые соответствуют и нашим с вами общим запросам…

Все, что касается программы передач, о которой вы говорили – это общая тема, деятели культуры тоже часто обращаются к нам с этим вопросом, это вопрос общий и на повестке он стоит. В свою очередь, мы контентно постараемся помогать», – заявила Любимова.

В защиту Любимовой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко:

«Все, что касается телевидения, и все, что показывается на телевидении – это сфера ответственности Министерства цифрового развития, телекоммуникаций и так далее. Это относится к ним, потому что телевидение в их ведении.

Что касается Министерства культуры, как заказчика хороших, добрых фильмов за счет бюджета, исторических – это то, что идет в кинотеатрах, и что иногда потом показывается и на телевидении.

Но, конечно, в любом случае мы понимаем, что это общая задача и министерства между собой должны дружить, сотрудничать и вырабатывать какую-то общую линию. Потому что на самом деле, то «мыло», которое показывается, уже смотреть невозможно», – сказала Матвиенко.