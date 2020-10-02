От Минска потребовали закрыть границу с Украиной, чтобы возобновить сообщение с РФ

02.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Москва не может себе позволить иметь открытую границу с Белоруссией до тех пор, пока Минск не прекратит транзит через свою территорию из Украины в Россию всего подряд, включая националистов, больных коронавирусной инфекцией и запрещённые товары.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог и телеведущий Дмитрий Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня, как у россиянина, есть простой вопрос – до каких пор будет происходить то, что происходит на границе Белоруссии с Украиной? Вот это меня интересует в первую очередь, даже не Крым. Потому что это вопрос, с одной стороны, инфильтрации ненужного элемента. А с другой стороны, когда Украина объявила, что ведёт с нами войну, я не понимаю, почему всё, что является санкционным по отношению к России с украинской стороны, едет сюда через территорию Белоруссии.

Вы говорите: «Надо открыть границу между Россией и Белоруссией». Я говорю – надо, но после того, как будет закрыта украинско-белорусская граница. Потому что ситуация и с COVID, и с торговыми оборотами на украинской стороне меня, как россиянина, совершенно не устраивает. Я не могу иметь прозрачную границу с Белоруссией, которая запускает на свою территорию всё, от нежелательного элемента до COVID, а потом это всё должно перетечь к нам», – сказал Куликов.

В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьёв возмутился, что в Белоруссии до сих пор не опубликованы расследования по избиениям, в том числе российских граждан.

«А я хочу понять, кто избил Семёна Пегова. Хочу понять, кто и как избивал белорусов, и избивали ли. Все заявления, которые есть, расследованы, и что, никто нигде не виноват? Я хочу понять, как прошли выборы – Лукашенко же обещал, что готов взять, и показать это всё», – добавил телеведущий.