17.05.2018, Киев, Игорь Петров

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От «мирных» протестующих во время Майдана пострадало более тысячи сотрудников МВД

Действия со стороны «мирных» протестующих на Майдане по отношению к сотрудникам МВД носили провокационный характер.

Об этом заявил во время судебного заседания по делу о госизмене Виктора Януковича экс-командующий внутренних войск МВД Станислав Шуляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время событий, произошедших с ноября включительно по 20-е числа февраля 2014 года со стороны «мирных» протестующих, «мирных» я говорю в кавычках, были провокационные действия с элементами тяжких и особо тяжких преступлений. Только 1 декабря в госпиталь МВД поступило 126 человек, из них 64 с тяжкими телесными повреждениями. За все время Майдана – более тысячи раненных сотрудников МВД, из них 258 с тяжелыми ранениями, из них 157 человек получили огнестрельные ранения”, – сообщил экс-командующий внутренними войсками.

“Это был характер действий так называемых «мирных» протестующих по отношению к правоохранительным органам. К середине февраля у протестующих появилось огнестрельное оружие. 20 февраля утром в районе улице Заньковецкой из автомобиля марки «Жигули» раздавалось оружие, предположительно автоматы Калашникова. В районе 22 часов на пересечении улицы Богатырской, в районе пятачка, моими наблюдателями была выявлена группа из 2 тысяч человек, вооруженная стрелковым оружием. Была оперативная сводка», – добавил Шуляк.