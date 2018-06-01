01.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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От “мови” женщины становятся вдвое красивее – реклама в Киеве

Националисты развесили по Киеву наружную рекламу с пропагандой преимуществ, которые якобы дает украинский язык.

Фото выложено в блоге неонацистской группировки С14, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На плакатах – надписи, уверяющие в том, что украинские женщины, разговаривающие на «мове», в два раза красивее других, что родного языка не бывает только для рабов и другие.

Напомним, ранее националисты на границе с Крымом установили билборды, анонсирующие поход на полуостров.