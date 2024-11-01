От мовы придётся отказаться, чтобы выжить – Бортник

Елена Острякова.  
01.11.2024 17:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, Идиотизм, Миграция, Мова, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, Экономика коллапса


Киеву придется отказаться от политики агрессивной украинизации «после войны» и разрешить свободное хождение арабского языка или языка суахили, потому что Украине потребуется массово привлекать мигрантов.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в интервью журналисту Виталию Дикому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киеву придется отказаться от политики агрессивной украинизации «после войны» и разрешить свободное хождение арабского...

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«Нам в будущем, чтобы возрождать нашу страну, нужно будет максимально космополитизировать нашу внутреннюю политику. Отказаться от любых языковых, религиозных и других ограничений, если мы хотим, чтобы к нам приехали мигранты и чувствовали себя в безопасности, чтобы они здесь создавали семьи и добавленную стоимость своим трудом. Нам от всего этого придется отказаться», – сказал Бортник.

По его мнению, сейчас страна держится «на хлипком союзе русскоязычных и украиноязчных, православных и грекокатоликов».

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