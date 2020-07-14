От МВФ с «любовью»: Население Украины ждёт новый удар

14.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Новый виток роста тарифов по требованию МВФ станет очередным ударом по населению Украины вслед за карантинными мерами из-за пандемии коронавируса.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Как говорят в народе, готовь сани летом. Поэтому уже сейчас «Нафтога»з предупредил о срыве отопительного сезона на Украине из-за крупных должников. Более ста теплопроизводителей по всей стране не смогли рассчитаться с поставщиком.

Главная причина этого – низкая платежная дисциплина потребителей. И дело не столько в нежелании людей платить за услуги ЖКХ, сколько в невозможности сделать это, исходя из уровня доходов и величины тарифов», – завил Муратов.

Непрерывное повышение тарифов связано с обязательствами Киева перед зарубежными финансовыми и политическими структурами, а также является прямым следствием выбора прозападного пути развития, напомнил общественник. Однако в то время, как тарифы неуклонно приближаются к европейскому уровню, доходы украинцев за ними не успевают.

«Согласно социологическому опросу в июне более трех четвертей граждан оценили экономическое положение Украины как плохое, показатель продемонстрировал существенный рост с начала года. Тем не менее, к удару, который нанесла доходам граждан пандемия коронавируса и последовавший экономический кризис, Зеленский и его «слуги» «заботливо» добавили дополнительное бремя в виде растущих тарифов ЖКХ.

Так, с 1 июля в среднем от 10 до 30 процентов поднялись тарифы на распределение газа, а с 1 августа более чем в полтора раза повысится тариф на передачу электроэнергии. Подорожание отразится и на бизнесе, поэтому следует ожидать каскадного повышения цен на товары и услуги», – рассказал общественник.

«Сложно сказать, какой запас терпения остался у народа Украины, вот только всё больше граждан сомневаются в правильности пути, выбранного в 2014 году.

Ведь совсем рядом, в республиках Донбасса, руководствуются совсем другими принципами: государство для поддержки населения сдерживает рост тарифов, а коммунальным предприятиям выделяются дотации, необходимые для содержания инфраструктуры. Тут уже кому что ближе – дикий капитализм, ведущий к обогащению олигархов, или социальная защита и государственная ответственность перед гражданами», – заключил Алексей Муратов.