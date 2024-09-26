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Газопроводы «Северный поток» были взорваны два года назад, чтобы развязать войну России и Германии.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме заявил депутат от «Справедливой России» Андрей Кузнецов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Легенда о том, что группа украинских робин гудов решила отомстить «кровожадной России» без участия не то что мировых разведок, а даже украинской власти – сказка, которую подбрасывают населению Европы и мира для того, чтобы они не видели тех, кто дергает за ниточки в этом кровавом сценарии», – сказал Кузнецов.

Он выразил уверенность в том, что кровавый сценарий, который в третий раз пытаются развязать англо-саксы, сейчас даст сбой из-за решительной позиции России.