От начала до конца: депутат назвал лживой «легенду про украинских робин гудов»

Елена Острякова.  
26.09.2024 16:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 812
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


Газопроводы «Северный поток» были взорваны два года назад, чтобы развязать войну России и Германии.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме заявил депутат от «Справедливой России» Андрей Кузнецов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Газопроводы «Северный поток» были взорваны два года назад, чтобы развязать войну России и Германии....

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«Легенда о том, что группа украинских робин гудов решила отомстить «кровожадной России» без участия не то что мировых разведок, а даже украинской власти – сказка, которую подбрасывают населению Европы и мира для того, чтобы они не видели тех, кто дергает за ниточки в этом кровавом сценарии», – сказал Кузнецов.

Он выразил уверенность в том, что кровавый сценарий, который в третий раз пытаются развязать англо-саксы, сейчас даст сбой из-за решительной позиции России.

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