От нападок в связи с карантином страдает не только украинское каноническое православие – эксперт

20.04.2020, Киев, Игорь Петров

Информационная кампания против православных церквей, которые пытаются выставить источником эпидемиологических рисков, идет не только на Украине.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

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«Нападки на церковь в связи с коронавирусом происходят не только в Украине. Они происходят и в других странах, где православные церкви являются объектом целенаправленного информационно-психологического воздействия. Например, такое же давление оказывалось в Черногории на Сербскую православную церковь.

Вспышки эпидемии происходят не только в монастырях, но и в больницах, в воинских частях и т.п. При этом никто не говорит, что медики или военные являются мракобесами и источником заразы.

Для сложной эпидемиологической ситуации в монастырях есть объективные основания – монахи живут компактно и подвержены повышенному риску заболевания, потому что священнослужители общаются с большим числом людей, оказывая им духовную помощь – точно так же, как врачи оказывают медицинскую помощь.

В некоторых городах – Днепре и Конотопе – храмы закрыли. Это инициатива их одиозных, упоротых мэров, Филатова и Семенихина.

Думаю, это не первая такая история вокруг церкви, и не последняя», – заключил Сергей Белашко.