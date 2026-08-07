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Раскручиваемый все лето в западном информпространстве тезис о переломе, которого Украина якобы добилась в конфликте с Россией, является банальной пропагандой.

Об этом директор по военному анализу американского центра «Приоритеты обороны» Дженнифер Кавана завила ютуб-каналу «Нонзеро», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что нарратив о переломе в ходе конфликта в основном основан на пропаганде. Мы много слышим об успехах Украины и очень мало – о продолжающихся успехах России. Россия продолжает захватывать стратегически важные территории на Донбассе. Они захватывают позиции, которые, если их удастся удержать, значительно упростят им задачу по захвату оставшейся части Донецкой области. Вероятно, не в этом году, но, возможно, в следующем. У них в этом плане реальное преимущество», – сказала Кавана.

Она признала успешными украинские удары по российским НПЗ и складам «Вайлдберриз», но указала на российское преимущество по баллистике.