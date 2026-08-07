«От нас скрывают правду об успехах России на фронте» – американский эксперт

Елена Острякова.  
07.08.2026 11:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Россия, Украина


Раскручиваемый все лето в западном информпространстве тезис о переломе, которого Украина якобы добилась в конфликте с Россией, является банальной пропагандой.

Об этом директор по военному анализу американского центра «Приоритеты обороны» Дженнифер Кавана завила ютуб-каналу «Нонзеро», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Раскручиваемый все лето в западном информпространстве тезис о переломе, которого Украина якобы добилась в...

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«Я считаю, что нарратив о переломе в ходе конфликта в основном основан на пропаганде. Мы много слышим об успехах Украины и очень мало – о продолжающихся успехах России. Россия продолжает захватывать стратегически важные территории на Донбассе. Они захватывают позиции, которые, если их удастся удержать, значительно упростят им задачу по захвату оставшейся части Донецкой области. Вероятно, не в этом году, но, возможно, в следующем. У них в этом плане реальное преимущество», – сказала Кавана.

Она признала успешными украинские удары по российским НПЗ и складам «Вайлдберриз», но указала на российское преимущество по баллистике.

«Если речь идет о войне с применением дальнобойных ударов, у России будет преимущество, потому что она может производить около 120 баллистических ракет в месяц, а у Украины сейчас практически нет средств ПВО», – сказала Кавана.

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English version :: Читать на английском «От нас скрывают правду об успехах России на фронте» – американский эксперт

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