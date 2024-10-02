От нас требуют рациональности, а не границ 91-го года – Луценко

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Запад не воодушевился планом «перемоги», который ему привез президент Украины Владимир Зеленский, и требует от него адекватности.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший генпрокурор Украины и экс-глава МВД Юрий Луценко, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Результат прогнозируемый – западная пресса пишет, что этот план их, в Вашингтоне, никого не поразил – это очень дипломатически правильная формула. Украина снова получила финансовую поддержку, но от нее требуется быть рациональными. Даже при всей поддержке, которую нам могут предоставить, выйти на границу 91-го года при этих ресурсах и при такой организации войны мы не способны, говорят нам союзники. И подтверждают это много наших отечественных аналитиков, и я в том числе. Потому остается один вопрос – на каких условиях мы пойдем на перемирие? Тут у команды Зеленского также есть свой план, который они не показывают нам. Но говорят о возможности перемирия в случае выхода россиян с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Про Крым и Донецк – ни слова», – заявил Луценко.