«От наших санкций РФ оправилась, а ЕС жестоко страдает» – профессор из Чикаго

Константин Серпилин.  
15.03.2024 17:57
  (Мск) , Вашингтон
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Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Украина


Антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб странам ЕС, в то время как русские справились и переориентировались на Китай.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб странам ЕС, в то время как русские справились и...

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«Если посмотреть на влияние санкций на Россию в 2023 году, то совершенно очевидно, что российская экономика находится в гораздо лучшем состоянии, чем любая из европейских экономик, в частности, экономика Германии.

Очевидно, что эти санкции возымели обратный эффект, и нанесли значительный ущерб экономике Германии и Европе в целом. А русские, похоже, очень хорошо оправились от санкций», – отметил политолог.

Он возмутился, что американские русофобы сами способствуют сближению России и Китая.

«Русофобия в США и демонизация Путина просто зашкаливают. И в итоге мы просто толкаем русских в объятия китайцев.

Таким образом, эти две страны тесно сотрудничают друг другом, и это только усиливает мнение о том, что это две злые страны, которыми управляют злые диктаторы», – добавил Миршаймер.

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