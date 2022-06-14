От немцев требуют затянуть пояса и помогать Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Германия в долгу перед Украиной за Вторую мировую войну, потому ее жители должны затянуть пояса и усилить финансирование Киева.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявила экс-депутат Верховной рады, бывшая глава парламентского комитета по международным делам Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По мнению Гопко, на следующий год Украине нужно не менее 60 миллиардов долларов безвозмездной помощи.

«Германия задолжала перед Украиной еще со времен Второй мировой войны. Историческая ответственность Германии – когда для сдерживания нацизма погибли более восьми миллионов украинцев. И поэтому сейчас, для противодействия тоталитаризму не просто осуждение, а наказание путинского режима, эмбарго – не просто нефтяное, но и газовое, диверсификация поставок, вопросы, которые касаются конфискации имущества… У меня возникает вопрос – если мы готовимся к сценарию затяжной войны и имеем на следующие три месяца определенные гарантии, что этот минимум пять миллиардов долларов в месяц будет получать украинское государство как финансовую помощь, чтобы иметь возможность социальных выплат, поддержки армии. А что дальше? Как говорить о следующем годе, а это минимум 60 миллиардов долларов. Откуда брать эти деньги? И это не должны быть кредиты, которые мы еще потом будем возвращать. Потому что именно Германия во время «Нормандской четверки» эти восемь лет времен Меркель занималась умиротворением через политико-дипломатический формат вместо того, чтобы дожимать Путина. Поэтому они должны сейчас экономически, финансово, а также военно сделать все, чтобы Украина восстановила полностью территориальную целостность и суверенитет. Россия напала на Украину с вторжением в Крым, и до момента возвращения Крыма это должно быть их задание на уровне ЕС – помочь Украине это сделать. Они тоже должны готовить свои общества, которые сейчас уже в ожидании инфляции, роста тарифов на отопительный сезон, готовиться, что это будет затяжная война – пусть затягивают ремни и помогают Украине выигрывать. И только так – никаких компромиссов, никаких уступок, а полная победа Украины, в частности, военным путем», – заявила Гопко.