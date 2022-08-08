От ненависти к русским Галкин перешел на латышский

08.08.2022  15:56 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 1397
 
Дзен, Латвия, Общество, Россия, Русофобия


Бежавший в Израиль после начала СВО и отметившийся там серией антироссийских высказываний муж Аллы Пугачевой Максим Галкин перешел на латышский язык на концерте в Юрмале.

«Я начал изучать латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах. Поэтому сегодня я хочу говорить по-латышски. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь! Рядом с вами сидят русские — они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили», – сказал Галкин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Бежавший в Израиль после начала СВО и отметившийся там серией антироссийских высказываний муж Аллы...


«Хорошо, что пока не полностью. Плохо, что скоро от него этого вполне себе могут потребовать», – прокомментировала демарш артиста скандальная тележурналистка Ксения Собчак в своем ТГ-канале.

На концерте Галкина в зале «Дзинтари» присутствовали композитор Раймонд Паулс, психолог Михаил Лабковский, журналистка Еатерина Гордеева с супругом Николаем Солодниковым, латвийский певец Интарс Бусулис с супругой, критик Артур Гаспарян.

На концертах Галкина усилены меры безопасности. У зрителей отбирают даже воду, несмотря на 40-градусную жару. Очевидно это связано с инцидентом в Израиле, когда один из зрителей метко бросил яблоком в юмориста за шутку про то, что русских после ухода «Макдоналдса» с рынка будут кормить перлoвoй кашей, пoдаваемoй сквoзь решетку.

Между тем, «Комсомольская правда» сообщила, что шоу «Лучше всех!», ведущим которого на протяжении нескольких лет был Максим Галкин, не вернется в эфир в прежнем формате. На роль ведущего проекта сватали Дмитрия Нагиева, Нонну Гришаеву с Александром Олешко. Однако по итогам в эфир Первого канала выйдет аналогичное шоу для талантливых детей, где вовсе не будет ведущего. Точная дата премьеры не называется.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть