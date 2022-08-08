От ненависти к русским Галкин перешел на латышский

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Бежавший в Израиль после начала СВО и отметившийся там серией антироссийских высказываний муж Аллы Пугачевой Максим Галкин перешел на латышский язык на концерте в Юрмале.

«Я начал изучать латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах. Поэтому сегодня я хочу говорить по-латышски. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь! Рядом с вами сидят русские — они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили», – сказал Галкин.

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«Хорошо, что пока не полностью. Плохо, что скоро от него этого вполне себе могут потребовать», – прокомментировала демарш артиста скандальная тележурналистка Ксения Собчак в своем ТГ-канале.

На концерте Галкина в зале «Дзинтари» присутствовали композитор Раймонд Паулс, психолог Михаил Лабковский, журналистка Еатерина Гордеева с супругом Николаем Солодниковым, латвийский певец Интарс Бусулис с супругой, критик Артур Гаспарян.

На концертах Галкина усилены меры безопасности. У зрителей отбирают даже воду, несмотря на 40-градусную жару. Очевидно это связано с инцидентом в Израиле, когда один из зрителей метко бросил яблоком в юмориста за шутку про то, что русских после ухода «Макдоналдса» с рынка будут кормить перлoвoй кашей, пoдаваемoй сквoзь решетку.

Между тем, «Комсомольская правда» сообщила, что шоу «Лучше всех!», ведущим которого на протяжении нескольких лет был Максим Галкин, не вернется в эфир в прежнем формате. На роль ведущего проекта сватали Дмитрия Нагиева, Нонну Гришаеву с Александром Олешко. Однако по итогам в эфир Первого канала выйдет аналогичное шоу для талантливых детей, где вовсе не будет ведущего. Точная дата премьеры не называется.