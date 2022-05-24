От Нетребко будут требовать ненавидеть Россию до конца дней – Певцов

Медийным людям, которые заняли агрессивную позицию против СВО на Украине, стоит посмотреть в глаза раненым российским солдатам и повторить своё «Нет войне».

Об этом в эфире канала «Эмпатия Манучи» заявил народный артист России, актёр Дмитрий Певцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди них есть замечательные мастера, о которых мне жалко, что они не будут больше у нас работать. Кого- то не жалко. Жалко, допустим, Анну Нетребко, которая является звездой мировой величины, она сделала свой выбор в пользу остаться там. Я понимаю, что дальнейшая её судьба незавидна, её в покое не оставят. Её заставят подписываться ещё под более худшим и ещё, чтобы она всю оставшуюся жизнь была обязана подписываться в ненависти к России. К сожалению, только так. Фильм Ларисы Шепитько «Восхождение», где человек спасает свою жизнь, но нет, братан, ты должен товарища своего повесить, тогда мы тебе поверят. Там в покое не оставят», – сказал Певцов.

Он добавил, что такие люди часто не осознают ответственность за свои слова, что никак не умаляет разрушительный вред от их влияния.

«Тот же инфантилизм мешает понять людям значимым и уважаемым даже многими миллионами наших россиян, что их мнение может быть услышано и воспринято искренне. То есть, они могут стать рупором неправды и ненависти к своей стране, они об этом не думают. Они думают о мейнстриме. Я был в госпиталях и видел раненых бойцов, причём, был там, где совсем тяжёлые – без рук, без ног, молодые. И я бы хотел, чтобы эти «Нет войне» посмотрели этим ребятам в глаза и объяснили бы свои действия. Потому что они за них отдали свои жизни, здоровье. А они – «Нет войне!». Тут уже другой счёт, тут уже «табачок врозь». Я не испытываю какой-то злобы или ненависти к этим (я не знаю, предатели они или не предатели), но я бы не хотел с ними иметь никакого дела – ни профессионального, ни человеческого», – объяснил артист.

Напомним, после начала спецоперации РФ на Украине оперная певица Анна Нетребко решила покаяться во встречах с президентом РФ Владимиром Путиным и осудить «войну».