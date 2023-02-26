От них кровопролитиев ждали, а они флаг повесили

Дня 24 февраля я, признаться, ожидал с опаской. Белоруссия – прифронтовое государство, и слишком большие силы сейчас брошены на ее дестабилизацию. А годовщина начала специальной военной операции на Украине, для которой в свое время Белоруссия предоставила территорию и инфраструктуру – идеальная дата, чтобы приурочить к ней какую-нибудь гадость.

Да, Белоруссия уже в целом успокоилась после беспорядков 2020 года, но основания ожидать неприятностей в этот день были. Год назад, когда начиналась спецоперация, оппозиция отреагировала на нее очень бурно. Были митинги и протесты на избирательных участках (через несколько дней после начала военных действий в республике проходил референдум по новой конституции). Были и откровенно террористические проявления – наиболее радикальные змагары устраивали диверсии на железной дороге и даже пытались атаковать военные объекты.

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За прошедший год оппозиция стала гораздо более агрессивной. По крайней мере, на словах. Окончательно поставлен крест на любых идеях мирных перемен и открыто взят курс на силовое свержение Лукашенко. В кабинете Тихановской появились люди, отвечающие за силовой блок, а полк имени Калиновского объявил о создании «силового резерва», боевики которого должны действовать в самой Белоруссии. Что касается плана «Перамога», то по словам руководителя BYPOL Александра Азарова, туда записалось аж 200 тысяч подпольщиков, которые находятся в Белоруссии и ждут команды.

Раз уж оппозиция безоговорочно поддерживает Украину и, если верить ее же собственным утверждениям, обладает такой силищей, грех было не продемонстрировать хотя бы часть ее в такой день. К тому же нельзя забывать и о самих украинцах. Под видом беженцев в Белоруссию могли попасть кто угодно, включая агентов спецслужб и диверсантов с «левыми» паспортами и чистой, залегендированной биографией.

Поэтому ждать от 24 февраля можно было чего угодно. Вплоть до крупных терактов, диверсий и вооруженных провокаций. Один знакомый накануне даже предупреждал о польском военном вторжении. Но, к счастью, день прошел абсолютно буднично и практически ничего не напоминало о годовщине СВО. Самое резонансное событие пятницы – украинский флаг, установленный кем-то на крыше минской пятнадцатиэтажки на углу проспекта Независимости и улицы Калиновского. Фото этого флага облетело все основные оппозиционные сайты.

Место для установки флага выбрали, конечно, символичное. Независимость, Калиновский, все такое. Прямо на главной столичной магистрали. Но и тут не обошлось без нюансов. На фото с дрона флаг выглядел относительно эффектно. Однако установлен он был так, что больше не был виден практически ниоткуда. Как заметно по фотографии, день тогда в Минске выдался непогожий, шел снег с дождем, и уже метров с двухсот сложно было разобрать, что там висит на крыше. Увидеть флаг, просто идя по улице, мешала высота здания. Других высоких домов поблизости немного. Единственные, кто могли оценить зрелище – это жильцы верхних этажей другой такой же советской пятнадцатиэтажки по соседству и нового 25-этажного ЖК Dana Towers на другой стороне проспекта Независимости. Сколько провисел флаг на крыше высотки – тоже неизвестно. Скорее всего, ровно столько, сколько потребовалось для фотосессии с дрона.

И на этом – все. Никакой другой проукраинской активности в Белоруссии в день годовщины СВО не было. От них кровопролитиев ждали, а они флаг повесили. Даже банального возложения цветов к ограде посольства, которое было бы в этот день вполне уместно, никто организовать не удосужился.

Выводы из всего этого для белорусской оппозиции неутешительные. Разумеется, политэмиграция в Литве, Польше и других странах исправно ходит на все проукраинские и антироссийские митинги, но она все больше становится вещью в себе, отрываясь от белорусских реалий и теряя связь даже с собственными сторонниками внутри страны. В самой же Белоруссии оппозиционеры деморализованы, дезорганизованы и не готовы ни к каким активным действиям. Все эти планы «Перамога», силовые резервы и прочее в том же духе – лишь пустые слова для привлечения внимания и донатов. В реальности выяснилось, что оппозиция в Белоруссии не способна не только на восстание и вооруженную борьбу, но даже на мирное и относительно безопасное возложение цветов.