«От них одни проблемы»: в Польше заменяют украинских гастарбайтеров на индусов, непальцев и филиппинцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Почти 4,8 тыс. украинцев, находящихся в Польше, работали нелегально в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные отчёта Национальной инспекции труда (НИТ), сообщает dlahandlu.pl. Больше всего таких случаев зафиксировано в строительной сфере.

В качестве реакции на эту ситуацию НИТ предлагает сократить срок уведомления о приеме на работу иностранца до 14 дней и ввести обязанность регистрировать работника в системе социального обеспечения до начала работы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Материалы Национальной инспекции труда о работе иностранных граждан в Польше в 2022 – 2023 гг., показывают, что доминирующую группу иностранцев, трудоустроенных польскими предпринимателями, в настоящее время составляют граждане Украины.

В инспекции сообщили, что в 2022 году поступило 3,6 тыс. жалобы от иностранцев, из них 1 тыс. 181 от граждан Украины. В 2023 году из 2,6 тыс. жалоб тысяча поступила от украинцев.

Их жалобы чаще всего касались невыплат вознаграждения за работу или минимальной почасовой ставки по гражданско-правовым договорам. Граждане Украины также сообщали об отсутствии необходимого трудового договора.

Как отмечается в отчёте, с 2022 года наблюдается сокращение количества разрешений на работу, выдаваемых иностранцам, намеревающимся работать в Польше. В 2022 году гражданам Украины было выдано чуть более 85 тысяч. разрешений, а в 2023 году всего 7,3 тыс.

Польша, похоже, движется к балансировке своей миграционной политики, уделяя особое внимание трудоустройству иностранцев из других стран, таких как Индия, Непал и Филиппины. Однако проблема нелегального трудоустройства украинцев остаётся серьёзным вызовом, требующим решительных действий со стороны государства, отмечает польское издание.