«От них ушла благодать». Разгром УПЦ после отречения от Русской Матери-Церкви

В гонениях на Церковь хунта продолжает идти по стопам большевиков – тех самых, против памятников которым борются бандеровцы в рамках «декоммунизации». Теперь нацисты придумали репрессии «по заявкам трудящихся»

Создается впечатление, что большевистские методички по борьбе с Церковью (как прежде с независимыми СМИ и инакомыслящими) стали главным настольным читаловом для Зеленского и его урлы. Поскольку та действует точь-в-точь в соответствии с практикой воинствующих безбожников начала 20 века. Теперь вот перешла к схеме обязательного реагирования на требования регионального «пролетариата». (То бишь пэцэушных рогулей, в основном, с западенщины, науськиваемых своими хуторянскими «отаманами»). То и дело на сайтах Банковой, Кабмина и в соцсетях появляются коллективные петиции с требованиями запрета УПЦ и отнятия ее имущества, состряпанные местечковыми сатанистами якобы от лица народа. Причем такие цидулки, само собой, адресатами рассматриваются моментально. А вот воззвания с противоположным содержанием, как, например, обращения авторитетных зарубежных священнослужителей, богословов, журналистов и т.д., понятное дело, ненавистникам Церкви не интересны. Хотя эти тревожные голоса звучат регулярно, и их становится все больше.

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Вот что, например, говорят представители Грузинской Православной Церкви. Которые надеются, что раскольника Варфоломея когда-нибудь осудит церковный Собор, а если этого не произойдет в земной жизни, то от суда Божия он никуда не удерет.

Протоиерей Гурам Гамцемлидзе:

«В Украине идет религиозная война против Православия, которую осуществляют США… с помощью Константинопольского патриарха Варфоломея. Сатанизм и нацизм хорошо дополняют друг друга. На стороне Православия – благодать непрерывного апостольского преемства, на другой – раскол и безбожие».

Иерей Фотий Зумбадзе:

«Вандализм и преследование УПЦ совместно осуществляется марионеточным правительством Зеленского, униатами и раскольнической группировкой Епифания… В поруганных храмах униаты и раскольники совместно «служат благодарственные молебны», [там] проводятся концерты… и языческие ритуалы. И все это осуществляется посредством совместных, согласованных действий правительства и этого безблагодатного религиозного образования».

Но к этим голосам Зе-кодла глуха. У нее, как у глухаря, уши открываются только тогда, когда слышится сладостное для нее антицерковное гавканье. Например, такое, какое прозвучало на недавнем заседании Киевского горсовета из пасти порошенковского подельника, депутата Сторожука. Он, вместе с еще одной мадам из экс-президентской «Евросолидарности», подготовил обращение в Кабмин и СНБО о «безотлагательном принятии мер по прекращению договоров аренды и/или пользования имущества с религиозными организациями, которые не выполняют требования законов Украины». Причем обвинил УПЦ в том, что она, будучи связана с «Московией» и имея «корни в Московском Патриархате», занимается «коллаборационизмом», «прямой кремлевской агитацией» и «враждебными действиями по отношению к безопасности Украины».

Сам он ничего нового не придумал, поскольку уже несколько недель практически по всем тем же лекалам действуют региональные органы власти. Напомним, что аналогичные решения были приняты в Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и др. областях. Сейчас в них УПЦ фактически запрещена, а большинство храмов закрыто, переведено в ПЦУ или даже разрушено, как то было с приходом Святого Владимира во львовском районе Сихове.

Именно западенские закоперщики, оправдывающие свои беззакония «просьбами трудящихся» (то бишь нацистов, пэцэушников, униатов, ветеранов – «захисныков» и прочей шушеры), передали эстафету столице. Которая вначале от них немного отставала, видимо, будучи изрядно напуганной реакцией верующих на наглое рейдерство в Лавре. Потому-то акцент и сместился на Галичину, где за короткое время местная нечисть захватила большинство приходов, попирая все и всяческие права и законы. Теперь же, несомненно, по причине аморфности высшего архиерейства УПЦ, так и не выступившего открыто против сатанинской власти, но наоборот, продолжавшего призывать к молитвам за нее, – к западенцам активно подключился и Главхутор.

Все это очень беспокоит верующих. Многие из которых, увы, со все большей грустью относятся к ближайшим перспективам для Церкви и возможностям открыто молиться в ней.

«Пролетарии умственного труда», подобные Сторожуку, прекрасно знают, что все их обвинения УПЦ в связях с «Московией» – полнейшая лабуда. Но эта старая измызганная ширма для скорейшего запрета им очень важна. И никакие прогибы перед ними ситуацию не изменили, – с горечью констатирует наш старый знакомый, русский киевлянин и прихожанин Лавры Олег. – Не знаю, на что рассчитывало священноначалие, когда в прошлом году в Феофании отрекалось от Матери-Церкви. Ни единого обвинения подобного рода с них не было снято. Наоборот, гонения усилились многократно. Закономерный итог… Не один раз мне уже доводилось слышать, что благодать Божия ушла от них. Потому и происходит то, что происходит. Ведь до того момента, когда они перестали поминать Святейшего Патриарха, нечисть не могла захватить Лавру. А теперь посмотрите, сколько их набежало, этих уродов… Несомненно, таково попущение Божие за отступничество архиереев».

Да, уродов-«пролетариев умственного труда», мнение которых является главенствующим для законодателей, из преисподней вылезло очень много. И в Лавру они заявляются регулярно. На днях туда, на Всенощное бдение в храме Агапита Печерского, приперлась пьяная рогулиха, которая обозвала верующих «чертями православными».

А еще через день в монастырь, тоже во время богослужения, притащился униат в камуфляже и с желто-блакытной тряпкой на древке, заявивший, что на Украине должны быть или ПЦУ, или УГКЦ. Сначала он назвал присутствующих «москальней ср*ной», потом также угрожал «сжигать этих чертей».

На вопрос журналистов, какой сегодня праздник, укровояк ответить на смог и заявил, что он греко-католик. А потом прицепился к священнику РПЦЗ из Швейцарии, оскорбляя его и требуя взять в руки флаг.

Вот какой диалог получился у тряпконосца с отцом Самуилом:

– Если ты любишь Украину – флаг взял! Флаг взял, быстро, швейцарец вонючий!!! – Я люблю Господа Бога.

Иностранного батюшку прикрыла полиция – видимо, из опасения перед гражданством, – и только после этого дебошира-сатаниста увели в сторону.

«Большинство таких подонков остается без наказания, – констатирует Олег. – Наоборот, на основании их мнений составляются целые законопроекты против УПЦ. Арестовывают же других – настоящих христиан. Из недавних примеров – Виктория Кохановская и четверо православных правозащитников с ней. Мальчик-семинарист, снимавший на камеру бесчинства полиции. Еще намедни задержали казаков, которые охраняли Лавру много лет… Тут примеров уже можно приводить сотни. А наш предстоятель продолжает «лагидно» [«ласково», укр.] призывать молиться о нападающих, чтобы они вразумились…».

В интервью агентству «Интерфакс-Украина» глава СБУ Малюк сообщил, что возбуждены уголовные дела против 61 священнослужителя УПЦ и вынесено семь приговоров в отношении них. 19 лишено украинского гражданства. Двух клириков якобы передали РФ по линии обмена.

А тем временем бесчинства «героев», которых шеф гестапо и не думает задерживать, продолжаются. Новый пример – захват 22 апреля Покровского храма в Требухове, Киевской области, и штурм дома, где проживали священник с женой и несколькими малолетними детьми. После чего семья была выброшена на улицу, при полном попустительстве полиции. Совершать насилие раскольникам помогали лица, одетые в военную форму. Они вынесли из храма Библию и другую церковную литературу, назвав эти книги «мусором». И заявили, что они будут уничтожены.