От официального к личному. Как Бессмертный полк изменил празднование Дня Победы

09.05.2021, Тирасполь, София Русу

В Приднестровье в этом году, как и в прошлом, массовое шествие «Бессмертного полка» отменили из-за коронавируса. Но это уже не имеет значения: полк собирается в День Победы несмотря ни на что, просто люди нашли другие способы почтить память своих родных – участников войны.

Фотографии героев размещаются в онлайне. В окнах домов. На дверях и оградах. На стендах школьных и сельских музеев. На стенах учреждений и кафе. Наконец, люди просто выходят в праздничный день в город с портретами родственников-фронтовиков в руках. Люди встают под знамена Полка сами – без объявлений, правил, напоминаний и разнарядок.

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Несколько лет назад, когда школьников выгоняли на Бессмертный полк, вменяя им это в обязанность, было опасение, что идею акции испортят и извратят. Однако время все расставило на свои места, отсеяло лишнее. И карантин это только подтвердил.

Идея Полка проросла в народ множеством корней

В Приднестровье ряд общественных организаций ко Дню Победы безвозмездно изготавливали по заявкам жителей портреты участников войны. Республика присоединилась к международной акции «Бессмертный полк» в 2014 году – с тех пор были напечатаны и отреставрированы десятки тысяч фотографий. Работа эта продолжается.

Бессмертный полк дал новый импульс празднованию 9 Мая.

Это важно особенно для поколения, у которого на войне сражались прадеды. Прадедов застали немногие, а прадедов, которые рассказывали о войне, – вообще единицы. Для молодежи война казалась уже чем-то очень далеким и почти эфемерным, до тех пор пока семьи, готовясь к Бессмертному полку, не взялись за чердаки и антресоли, не вынули из запылившихся альбомов военные фотографии родственников, не начали штудировать сайты с рассекреченными архивными данными о героях и награждениях.

Вместо нескольких суховатых параграфов в учебнике истории школьникам вдруг открылись простые и понятные истории собственных родственников, которые горели в танках под Сталинградом, замерзали в блокадном Ленинграде, форсировали Днестр, освобождали Вену и Берлин, работали на победу на заводах и в колхозах, пропадали в фашистских гетто и лагерях смерти.

И молодежь поняла: это и ее война, это и ее победа тоже.

Все это заслуга Бессмертного полка – глубокой, трогательной и пронзительной акции семейной памяти.

Сколько еще можно было праздновать День Победы по старинке? Немногочисленный «полк» ныне живущих ветеранов стремительно тает. Например, сегодня во всем Приднестровье фронтовиков – не более семи десятков. Еще немного – и остались бы только учебники, книги, фильмы о войне, ну, и еще георгиевская ленточка. А тут вдруг официальный праздник 9 Мая получил новое, актуальное звучание, стал глубоко личным для каждого человека, превратился в день памяти собственных предков, торжество конкретных имен и фамилий, соединившихся в одну огромную реку.

Бессмертный полк в традиционном виде прошел сегодня в Кишиневе – там разрешили его проведение, смягчив карантинные правила. Акция собрала тысячи людей, в том числе молодежь. Жители Республики Молдова в большинстве своем чтят память героев войны, хотя она и «разрезала» боевой путь многих бессарабцев, которые были призваны в оккупационные румынские войска, а завершали войну уже в составе Красной армии. В семьях к этой теме стараются относиться максимально деликатно.

Кстати, в Молдове, на территории которой шли ожесточенные бои, особенно в 1944 году, очень активно работает поисковое движение. Совсем недавно местные поисковики обнаружили в Хынчештском районе братское воинское захоронение советских солдат, среди которых установили личность командира пулеметного расчета, гвардии младшего сержанта Ивана Чередника. На днях останки были переданы в Казахстан, откуда боец был родом.

Все это людям важно и нужно. У них есть острое желание быть причастными к Великой Победе, прогремевшей 76 лет назад.

Не хватает тебя, дед

Примечательно, что многие жители правого берега Днестра, воспользовавшись майскими «каникулами» в длящемся уже более года карантине (Приднестровье на месяц отменило все ограничения на въезд и выезд), едут сегодня в Тирасполь. Потому что, кроме Бессмертного пока, пусть и здесь дают еще военный парад и салют.

В начале XXI века этот уникальный советский праздник – единственный день, когда миллионы незаметных вроде бы дядек и отчасти теток, а позже дедушек и отчасти бабушек вдруг чувствовали себя свободными, чувствовали свое самостояние, отделенность от вечной бедности, казенщины и беспросвета, потому что можно было выйти на улицу не просто так, с авоськой и бидоном, а в орденах, выйти и стать королями и королевами момента, – так вот, в начале XXI века этот освобождающий и расправляющий русские плечи праздник начал стремительно таять. Дядьки сделались дедушками, а дедушки исчезали.

Казалось бы, еще лет десять поупрямится, помарширует государство с оставшимися стариками, а потом все, глава в учебнике и забыли. Тем более, что и страшная цена 1945 года давно перестала быть запрещенной. И тут что-то произошло. Девятое мая воскресло.

Единственный всенародно переживаемый государственный праздник, связанный с историей, а не календарем, – перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации, четвертым или четырнадцатым июля на русский лад.

И – что особенно трогательно и значимо – днем предков. Частных, собственных предков каждого.

«Бессмертный полк», помимо прочего, замечателен именно этим – как после советской абстрактной безличности празднуется соединение в одно шествие, в одно торжество отдельных лиц и имен.

Поэтому современное 9 Мая – вопреки глупым и пустым крикам «милитаризм!» – это день восстановления русской личности и русской судьбы в правах, день повышения цены жизни, день воспоминания о том, что война – это не просто «неизвестный солдат» и «никто не забыт, ничто не забыто» (о, как XX век тяготел к этому «неизвестному ничто»), а конкретный Василий Петрович, Иван Михайлович и Мария Терентьевна.

Конечно, встречается много картинок и рассказов со ссылками на кажущийся перебор, пересол. На «детский сад, где трехлетние в военной форме» и «стриптиз для воинов-победителей».

Но и тут надо понимать две вещи. Во-первых, этот массовый карнавал не имеет никакого отношения к настоящей «пропаганде войны».

Подлинная пропаганда войны в нынешнем мире делается не с помощью красноармейской формы, а совсем иначе, с разговорами про свободу от русских варваров и европейский якобы выбор. А это – всего лишь историческая декорация как способ поддержания связей, парад-маскарад узнаваемых символов как способ сказать: жизнь продолжается.

А во-вторых, жизнь продолжается. Дети играют в войнушку, девушки раздеваются, а главную военную победу страны вопреки смене поколений празднуют мирные и ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть.

Именно для того и воевали все те, кто воевали когда-то, – чтобы после них цвела, шумела, пьяно пела и даже иногда делала глупости и плохо себя вела новая жизнь.