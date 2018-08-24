От «онижедетей» к «простоукраинцам»

24.08.2018, Киев, Александр Ростовцев

Накануне Дня «незалежности» министерство по делам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц (МинВОТ) организовало информационную кампанию «Должность: простой украинец».

Её цель – проинформировать украинцев о моральном климате в обществе, сложившемся за 27 лет «незалежности», доказать внутренним фомам неверующим, что «незалежность» – это круто, модно и актуально, а заодно креативненько поздравить друг друга с праздничком с помощью специального сайта-конструктора.

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Созданной в результате свидомого креатива открыткой с фотографией и мудрым изречением об Украине «простоукраинец» может поделиться с кем угодно в соцсетях, мессенджерах, по электропочте. Или же распечатать и повесить её себе на стенку для ежедневной трансцендентальной медитации.

23 августа кампании по продвижению «простоукраинства» в массы дал старт глава МинВОТ Вадим Черныш.

На специально созванной по такому случаю пресс-конференции, пан Черныш вывалил на бочку целый ворох доказательств, что Украина – это вам не какое-нибудь Северное Сомали, а держава, где царит общественное согласие, взаимовыручка и полное взаимопонимание.

По данным Черныша, Украина оказалась зоной высокого общественного комфорта, где хорошо людям всех культур и национальностей. По 10-балльной шкале индекс плюрализма составил 6,7.

Причём, самых высоких показателей – 8,2 и 8,8 баллов добились Николаевская и Херсонская области соответственно. Видимо, добрые люди из «меджлиса» постарались.

Доверие громадян друг к другу оказалось чуть выше среднего – 5,3 балла, причём показатели трёх центральных областей оказались даже ниже среднего.

При этом уровень сочувствия и взаимопомощи в обществе достиг 5,9 балла. Занятно, что самые чувствительные и готовые броситься на помощь друг дружке украинцы обитают в Западной Украине, а также в двух центральных областях, в которых громадяне меньше всего доверяют друг другу.

Но это объяснимо. Там, где Украина, там не следует искать логику.

По заявлению Черныша, индекс учитывает отношение местных к перемещённым лицам. Например, разорвать рот русскоязычному беженцу из Донбасса. Привязать к столбу несчастного бездомного с табличкой «Я ватник». Выкинуть из маршрутки «вытирана АТО». Расстрелять из украденного в «АТО» автомата или подорвать обидчика гранатой. Избить или застрелить неугодного журналиста. Заблокировать и поджечь здание телеканала. Плюрализм, взаимовыручка и братская любовь накрыли Украину с головой.

За исключением 8 областей, все остальные области Украины обнаружили высокий индекс гражданской ответственности. В среднем по больнице – 6,2 балла. Характерно, что наиболее ответственные и сознательные украинцы проживают в центральных и западных областях. В иных областях уровень ответственности подскакивает до 7 баллов, а в Киеве и области индекс бьёт все рекорды, достигая значения 7,1.

К сожалению, расшифровка термина «социальная ответственность» по версии МинВОТ так и осталось загадкой.

Интересную картину дали показатели «усталости от конфликта» (имеется в виду война в Донбассе) по областям. Средний показатель – 6,9 балла.

Странно только, что в западных областях (за исключением Закарпатья) индексы усталости также высоки, как и в областях, близких к зоне конфликта. Устали жить без дармового донецкого угля и дотаций?

Как и следовало ожидать, Крым и ЛДНР почти на всех картах обозначены белым цветом «терра инкогнита», и только на карте «усталости от конфликта» МинВОТ даёт оценку ЛНР и ДНР в 6,9 и 7,1 балла соответственно.

Несмотря на все невзгоды, от нехватки оптимизма украинцы, по данным МинВОТ, не страдают – 7,2 балла из 10. Судя по мониторингу, наиболее блаженные обитатели Незалежной кучкуются на Волыни – рекордные 8 баллов жеребячьего оптимизма.

По мнению пана Черныша, Украина и её незалежность представляют «неограниченные возможности для самореализации громадян», что и доказывают данные министерского мониторинга.

Практически до конца этого бодрого доклада сохранялась интрига – как считали, сколько людей участвовало, вопросник, и тыды. Выяснилось, что с МинВОТ поделились данными областные и районные администрации. Теперь понятно, откуда такая бездна идиотского оптимизма.

Не очень понятно, откуда МинВОТ разжилось данными об «усталости» из ЛДНР. Сомнительно, чтобы главы администраций народных республик стали делиться статистикой с одним из наиболее одиозных ведомств украинского Кабмина.

По информации Черныша, «простоукраинцы с оккупированных территорий» уже вовсю конструируют поздравительные открытки и пачками вбрасывают их во всемирную паутину, не боясь использовать свои фотографии.

Министр Черныш заверил, что «простоукраинцем» может стать каждый – от унылого плоскозадого дрища из соцсетей, до знаменитостей.

Такой, например, знаменитости, как затащенный на прессуху сынок бывшего партийного функционера Мыкола Сытник-Вересень (на снимке выше), пригрозивший массовым убийством крымчан после «деоккупации» в эфире телеканала «Прямой».

Выступившая вслед за министром директор креативного агентства «Green Penguin» подтвердила участие в опросе 16 обладминистраций и охват 6-миллионной аудитории, ибо «креативом простоукраинства» были облеплены билборды, электрички, поезда «Интерсити», а также киевский и харьковский метрополитены. Для лишённых заботы тёщеньки-Украины крымчан плакаты с приветами от «простоукраинцев» специально развесили на контрольно-пропускных пунктах. Кто-нибудь обратил внимание?

По информации креативной жиночки, ежедневное посещение сайта-конструктора открыток превышает 6000 пользователей и её «приятно удивило количество посетителей с Востока Украины и оккупированных территорий».

С учётом того, что конструктор открыток заработал с понедельника, 24 тысячи посетителей (если верить статистике) – не слишком выдающееся достижение при заявленном охвате 6-миллионной аудитории.

Мякотка ещё и в том, что для вступление в ряды «простоукраинцев» недостаточно просто посетить сайт-конструктор. На нём необходимо зарегистрироваться, чтобы креативить открытки и мусорить ими в соцсетях. А именно этот интересный вопрос никто из присутствующих не пожелал прокомментировать.

Тем не менее зелёная пингвиниха, бегая глазками, заявила о «большом количестве» открыток, сконструированных пользователями из ЛДНР, «желающих как можно быстрее вернуться в состав Украины». «Из Крыма тоже».

Присутствовавшая на пресс-конференции представительница Gfk Ukraine Татьяна Костюченко рассказала о социологических исследованиях. Пересказывать детали не имеет смысла, поскольку здесь имеются два ключевых момента. Во-первых, вся Gfk Group, а не только её украинский филиал, специализируется на проведении маркетинговых исследований. И, во-вторых, заказчиком «опросов» выступила одиозная организация USAID.

А теперь представьте ценность соцопросов, касающихся острейших внутренних проблем Украины, добытых конторой по измерению колебаний потребительского спроса на памперсы или варёную колбасу, оплаченных одной из крупнейших грантораздаточных лавочек.

Впрочем, в Gfk Ukraine пришли к выводу, что почти вся Украина хочет рвануть когти из оптимистического рая по версии МинВОТ.

Интересно, что выступившая с комментариями по результатам опроса Gfk Ukraine ответственная за базар медиаэксперт Диана Дуцик, возразила: «неправда, не все хотят уехать», и добавила, что все угрюмые сидят в Facebook, ставшем цитаделью украинских «всепропальщиков».

Вот интересно, правда? Если украинские «всепропальщики» окопались в Мордокниге, то какой смысл было блокировать Одноклассники и ВКонтакте?

Выпущенный к микрофону медиакракен Сытник-Вересень ловко лизнул дупу представителю Кабмина, заявив, что «хоть это и «порохоботство», но он, Вересень, «твёрдо стоит на баррикаде с 1989 года» и ему «далеко видать». Например, видать, как круто «изменился профессиональный уровень Кабмина по сравнению с тем, каким он был 10 или 20 лет назад». Скажем, раньше с Кабмином дела обстояли плохо, ибо никто не устраивал медийной кампании «Просто украинец».

Без преувеличения, речуга Вересня была дистиллированным бредом свидомого идиота на баррикадах, которому крепко обжало башку нахлобученной кастрюлей. По его словам, громадяне проходят мимо вещей, которыми следовало бы гордиться. Во-первых, это «революция гидности». Во-вторых, лестная характеристика майдаунов со стороны анонимного голландца, заверившего Вересня, что если бы «Евромайдан» проходил в Амстердаме, то ближайшие к нему российские банки были бы обязательно разграблены.

Клевещет неизвестный планокур-толераст на политических украинцев…

В общем-то, если очистить выступления говорящих голов от словесной шелухи, то легко заметить, что цель открыточного флешмобчика затеяна ради актуализации Дня незалежности среди населения Украины, которое, по данным независимых исследований, более чем на 70% пребывает в состоянии апатии и полного отвращения ко всему творящемуся в стране после 22 февраля 2014 года.

Ещё одной задачей не слишком утончённой пиар-акции МинВОТ является сфабрикованный «интерес» жителей потерянных для Украины территорий к основным фетишам самостийников – прапору, трезубу, «незалежности».

Никто ведь (кроме организаторов) не знает, как на самом деле работает кухня сайта-конструктора. Подозреваю, что нанятые ведомством Черныша фейкомёты тупо тырили из соцсетей фотографии, приделывали к ним идеологически выдержанные фразы и выкладывали у себя в качестве величайшего достижения.

Говорящие головы очень много говорили о патриотизме украинцев, не вдаваясь в детали: что конкретно считать патриотизмом.

Никакого, впрочем, секрета здесь нет. Нанятые говорить за всю Украину беспринципные негодяи выдают за патриотизм в первую очередь лояльность существующему режиму. Ещё конкретнее, в их понимании патриот-простоукраинец – это существо с промытой изнутри головой, напрочь лишённое критического мышления, готовое поддержать любую спущенную сверху мерзость и по любому поводу и без завернуться в жовто-блакитную портянку. Не возбраняется также хвататься за сердце и до умопомрачения гундосить «Щеня вмэрла».

Замечательный английский писатель и бывший разведчик Грэм Грин на основе реальных событий первой войны в Индокитае сочинил когда-то сильнейший роман «Тихий американец». О человеке, внешне благородном и высокоморальном, истово одобряющем политику США во Вьетнаме. «Тихий американец» Пайл, «патриот США», полностью поддерживает агрессию, убийства неугодных людей, и даже лично участвует в саботаже и провокациях, содрогаясь при этом от вида пятен крови на его обуви. Переубедить «тихого американца» невозможно – это типичный узколобый фанатик, свято верящий политграмоте из телевизора.

Грэм Грин так талантливо и реалистично выписал личность «тихого американца», что этот термин надолго вошёл в обиход антиамериканской риторики. Теперь, правда, он подзабыт, но это не значит, что типаж устарел или потерял актуальность.

Проводя аналогии, Украина – это тот же Вьетнам, оккупированный марионеточным режимом под контролем колониальной администрации, а «простоукраинец» – это «тихий украинец». «Высокоморальный громадянин», надежда нации, опора режима, потребитель и проводник оголтелой пропаганды. Приветствующий идею массовых расправ над «предателями Украины» и открыто радующийся «жареным колорадам».

«Он сослепу вламывается в чужую жизнь, и люди умирают из-за его глупости».

Для «тихого американца» всё закончилось очень плохо. На что надеется «тихий простоукраинец»?