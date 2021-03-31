От ООН и The Guardian потребовали опровергнуть вброс о россиянах в ЦАР

31.03.2021, Вашингтон, Иван Добровольский

Представитель “Содружества офицеров за международную безопасность” (СОМБ) Александр Иванов направил письма в адрес экспертов ООН и редакцию The Guardian.

Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте». Организация требует опровержения выводов, сделанных экспертами ООН относительно деятельности российских инструкторов в ЦАР, которых безосновательно обвинили в нарушении прав человека.

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В управление ООН по правам человека было отправлено заявление от имени СОМБ, в котором Иванов просит предоставить информацию по каждому эпизоду с нарушением прав человека в ЦАР, чтобы совместными усилиями разобраться в вопросе.

Ранее Иванов назвал обвинения ООН необоснованными, искажающими реальную ситуацию. Он напомнил, что россияне находятся в Центральноафриканской Республике по договору с правительством.

«Инструкторы строго придерживаются целей и задач, отраженных в уведомлении, направленном в Комитет по Санкциям Совета Безопасности ООН и не принимают участия в боевых действиях на территории ЦАР», — отметил Иванов.

Другое письмо глава СОМБ направил главному редактору The Guardian Кэтрин Софи Винер. Он напомнил ей о принципах журналистки, которые требуют уважать право общества знать правду. Иванов проинформировал, что материал издания содержит недостоверные сведения, что бросает тень на репутацию британского издания. Иванов потребовал опровергнуть опубликованную ранее информацию.

Западные издания далеко не в первый раз подхватывают фейки относительно российского присутствия за рубежом. Зачастую они пытаются напугать своих читателей российской «ЧВК Вагнера», следы которой «находят» повсюду. The Guardian не стало исключением, назвав «вагнеровцами» российских инструкторов в ЦАР.