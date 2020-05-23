«От осинки не родятся апельсинки»: Раскол в «ПЦУ» был неизбежен

23.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Раскол в так называемой ПЦУ был неизбежен из-за личных качеств верхушки, которое представляет бывшее окружение Филарета-Денисенко. Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил архиепископ Боярский, викарий Киевской митрополии УПЦ Московского Патриархата Феодосий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внутренний раскол в расколе возник гармонично, естественно, и, для очень многих иерархов и священнослужителей нашей Церкви было очевидно, что в новообразованной «ПЦУ» это произойдет. И вот почему: личность Филарета сама по себе – личность уникальная для Украины», – заявил архиепископ.

По его словам, Филарет организовал катастрофический раскол в украинском Православии, но, имея таланты и административный опыт иерарха Церкви на 1992 год, смог, будучи на гребне политической волны, укрепить этот раскол настолько, что он стал в какой-то степени конкурировать с канонической УПЦ МП.

«Яблоко от яблони недалеко падает, а современное выражение: от осинки не родятся апельсинки. То, что вырастил Филарет – духовная плоть от духовной плоти того, что он представляет из себя сам. Все эти иерархи впитали в себя принципы моральные, нравственные, принципы церковного устроения, которые дал им Филарет. Поэтому, как только появилась возможность выхватить лакомый кусок у своего «отца», а его отправить на покой – они это и сделали. Чего ему жаловаться?» – отметил отец Феодосий.