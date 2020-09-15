От полиции требуют реагировать на символику белорусских полицаев в Москве

15.09.2020, Москва, Сергей Рулёв

Бывший муниципальный депутат, бывший доброволец, участвовавший в конфликте в Приднестровье Игорь Брумель призвал полицию реагировать на использование московскими либералами красно-белой символики белорусских националистов, которая вывешивалась на оккупированных гитлеровцами территориях в годы Великой Отечественной войны.

Брумель накануне вышел на акцию либералов «Считайте меня белорусом» под стены посольства Белоруссии в Москве, чтобы выяснить – почему московские власти не согласовали заявку движения Serb с числом участников до 15 человек на 12 сентября 2020 года на пикет «За дружбу между народами России и Белоруссии», а антипутинские манифестанты свободно собираются в центре Москвы, и полиция на это никак не реагирует.

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Вначале Игорь Николаевич обратился с этим вопросам к двум полковникам полиции, которые в этот день возглавляли силы правопорядка на Маросейке. Они также были возмущены поведением собравшихся, но за ответом послали к муниципальным и федеральным властям.

«Я воевал, я знаю что такое война, война это плохо. Война — трупная вонь, которая всегда в носу, скрип стёкол под ногами и запах отработанной соляры. Война начинается, когда такие женщины начинают кричать «провокатор» и устраивают майдан. Потом они исчезают и появляются другие люди, обученные, вооружённые, умеющие стрелять. А эти исчезают, как будто бы их и не было. Я помню, как это было в 1991 году. После них приходит НАТО, бандеровцы на Украине, змагары в Белоруссии», – рассказал доброволец Приднестровья.

Он выразил недоумение, как можно в столице государства, победившего немецко-фашистскую Германию в Великой Отечественной войне, в городе-Герое Москве демонстрировать символику белорусских коллаборационистов, которые вместе с нацистами в годы ВОВ уничтожали собственный народ под фашистскими и бело-красно-белыми знамёнами.

Игорь Николаевич позвонил по телефону 102 и сообщил полиции об обнаруженном нарушении законодательства РФ, после чего с обидой показывал молодым полицейским Москвы исторические документы, на которых были фотографии средины прошлого века, где совместно висели флаги со свастикой и бело-красно-белые флаги предателей Родины.

Но молодые московские полицейские только разочарованно соглашались с ветераном, а молодые женщины и девушки, обвешанные ленточками, флажками и флагами фашистского государства Остерлянд бесновались и выкрикивали нацистские кричалки.

«И не надо говорить, что это всё не организовано. Всё это организовано посредством сети интернет, а гражданам, честным гражданам, которые хотели провести пикет «За дружбу между народами России и Белоруссии» отказали. А почему отказали? Потому что есть коронавирус, а у них короновируса нет, но они являются его разносчиками в первую очередь. Я даже рукавички одел чтобы их не коснуться, и маска у меня есть. Вот я пришёл посмотреть, здесь происходит профашистское сборище», – возмущался ветеран.