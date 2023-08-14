От «помощи» Украине окружение Байдена имеет 80% «отката», Зеленский – маскировка схемы

Михаил Рябов.  
14.08.2023 09:04
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Колониальная демократия, Коррупция, США, Украина


За постоянным увеличением американской помощи Украине стоит коррупционный интерес семьи Джо Байдена, чей сын ранее уже становился фигурантом расследований о махинациях в бывшей советской республике.

Об этом в аналитическом материале рассуждает Виктор Медведчук, председатель совета движения «Другая Украина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За постоянным увеличением американской помощи Украине стоит коррупционный интерес семьи Джо Байдена, чей сын...

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«Президент США Джо Байден просит все больше военной помощи Украине, требуя «защитить демократию». США и так прилично потратились на Киев, отправив только официально 66,2 миллиарда долларов, а демократия все еще не защищена. Только вот демократию ли защищает Байден, ведь Украина — любимая кормушка его семьи?

Как не вспомнить схему помощи Украине при президенте Обаме и вице-президенте Джо Байдене, которую вскрыл адвокат Рудольф Джулиани. По ней 80% помощи оставалось в США. В переводе на коррупционный язык, это 80% отката. Естественно, за такие деньги Байден кого хочешь объявит «демократом» и «защитником европейских ценностей».

Еще в 2019 году разразился скандал, когда выяснилось, что между украинской компанией «Burisma» и американской «Wirelogic Technology» существовала целая схема по отмыванию средств, благодаря которой Байден-младший получал миллионы долларов.  Вскоре Генерального прокурора Украины Виктора Шокина, имевшего на руках доказательства преступления, уволили по личному настоянию Джо Байдена, который был тогда вице-президентом США. Байден шантажировал бывшего тогда у власти президента Украины Порошенко тем, что США откажут в помощи размером один миллиард долларов. Как мы понимаем, речь шла не о миллиарде, а о 200 миллионах, остальные 800 миллионов долларов оставались в США в распоряжении Байдена.

Порошенко сознательно пошел на «распил» денег, принеся Шокина в жертву коррупционному плану. После этого следующий президент Украины Зеленский сделает жертвой этой схемы весь украинский народ.

Именно она и дает понимание, почему Украине идет такая огромная «помощь». В следующем году в США президентские выборы, и Байдену нужно основательно подоить американский бюджет. Военные действия «для защиты демократии» — самый лучший предлог для этого, потому США и запрещает Зеленскому переговоры. Чем дольше будет длиться война, тем больше будет денег в карманах демократов. А украинцы эти доходы оплатят своей кровью и уничтожением страны.

Что с того, что «Leopard 1» создан в 1965 году и снят с вооружения в 2003-м? А поставленные Францией БТР «VAB» и легкие танки «AMX 10-RC» являются разработками 70-х годов? На Украину тащат военный антиквариат со всего мира. Так, например, США приняли решение передать старые версии танков «M1 Abrams — M1A1», при этом и с этих старичков хотят демонтировать все передовые технологии, чтобы «русские не смогли ими воспользоваться».

Сколько они реально свинтят оборудования, какую цену, в том числе и военную, после этого танк будет иметь, нет ли там коррупционной составляющей? Скорее всего, Байден не изменяет формуле 80% на 20%. А ведь даже небольшая поломка любой боевой техники чревата жизнями простых солдат. Но подбитую машину нужно менять на новую, и коррупционная схема работает дальше.

За украинским конфликтом стоит огромная коррупционная афера, куда США затянули большинство европейской политики. А президент Зеленский — шоумен и зазывала этой аферы, Леня Голубков для европейской элиты. И Запад по уши погряз в этой коррупционной схеме, а выйти из нее можно только вместе с огромным политическим кризисом. Сегодня многим это кажется невероятным, а лидерство США незыблемым. Но Вашингтон уже допиливает ветку, на которой сидит», – резюмировал Медведчук.

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