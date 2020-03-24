От Порошенко до Бойко: провал чрезвычайных мер сметёт вместе с Зеленским всю украинскую элиту – эксперт

24.03.2020, Киев, Игорь Петров

Сейчас трудно сказать, как украинское общество оценит действия власти по предотвращению распространения коронавируса, но если принятые меры окажутся слишком жесткими или недостаточными, грянет вал негативных оценок деятельности президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики.

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«Если окажется, что эпидемия распространилась широко, карантин затянется надолго, люди потеряют свои сбережения и не будут иметь возможность зарабатывать, то будут винить власть в том, что она действовала неэффективно.

Будет расти недовольство, и оно будет касаться не только президента. Несомненно, процент негативных оценок деятельности Зеленского вырастет. Вместе с тем, от этого не выиграет никто из оппозиции, потому что на самом деле итогом продолжительного карантина (если он будет неэффективным) может стать социальный взрыв, антисистемный по своей сути, направленный против всех частей политической элиты Украины.

Многое относительно правильности либо неправильности действий президента станет понятно уже к середине апреля. На следующей неделе должно стать ясно, стоит ли вводить чрезвычайное положение. Если после окончания карантина, 3 апреля, речь будет идти о его продлении и количество инфицированных существенно увеличится, то станет понятно, что те, кто выступают против введения чрезвычайного положения, глубоко неправы.

Пока же все выглядит так, что общество все еще находится на развилке, если верить результатам опроса об отношении к введению чрезвычайного положения.

Понять, насколько упадет рейтинг президента, можно будет не ранее следующей недели. Как я сказал, это будет зависеть от того, насколько успешными окажутся те действия, которые предпринимаются властью.

Зеленский сейчас в незавидной ситуации – если он не предпримет каких-то жестких мер – он будет виноват, если он предпримет слишком жесткие меры – тоже», – заключил эксперт.