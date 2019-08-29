От Порошенко потребовали рассекретить переговоры с русскими по Иловайску

29.08.2019

Экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко должны отправиться на скамью подсудимых и ответить за гибель сотен украинских военных в «Иловайском котле».

Об этом во время мероприятий, посвященных Дню памяти «защитников» Украины заявил куратор батальона «Кривбас», боевик «АТО» Николай Колесник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много вопросов к тем, кто планировал эту операцию, кто должен взять на себя ответственность и в суде доказать свою непричастность и защитить свое честное имя или остаться на скамье подсудимых. Ни память, ни скорбь не подменяют стремления знать правду. Луценко обещал, говорил дело чести – передача дела по Иловайску в суд, все обещали. Все обещал, потом гриф «Секретно», «Путин виноват», все, до свидания. Вчера интервью Мужнего – «Приказ общаться с россиянами мне дал Петр Алексеевич Порошенко», – сказал боевик.

«Петр Алексеевич, господин Муженко – к Матиосу и рассказывайте, о чем вы там общались с россиянами, на каком основании, есть ли у вас разрешение СНБО на эти переговоры, и, пожалуйста, скажите украинскому народу, почему вы не поверили своим разведчикам, своим подопечным, которые докладывали о вторжении с 20-х чисел, а вы стояли на параде, и поверили Путину и Генштабу Российской Федерации, а потом говорите, что вас обманули? Вас обманули – вы живые, вы на парады погоны получали, а то, что обманули парней – они на веки остались в том коридоре, еще и пленные есть и без вести пропавшие. Это ваша ответственность», – заявил Колесник.