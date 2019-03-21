От Порошенко требуют признать Украину протекторатом США или уволить Луценко

21.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко должен либо уволить генпрокурора Юрия Луценко, либо подтвердить его обвинения в адрес посла США Мари Йованович, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое мнение выразила вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид.

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«У президента Порошенко на утро может быть только два официальных документа: или информация, которая подтвердит заявление генерального прокурора Луценко, или представление в парламент об увольнении Луценко с должности генерального прокурора», — написала она в Facebook.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее Луценко в интервью телеканалу Hill.tv рассказал, что во время первой встречи с послом США она передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. По словам самого Луценко, он заявил, что «это недопустимо» и что никто — ни президент, ни парламент не остановят его от возбуждения уголовного дела, если есть преступление. Кроме того, Луценко пожаловался, что его ведомство не получило 4 млн долларов, которые США должно было выделить в качестве поддержки.

В связи с этим посольство США на Украине заявило, что утверждение Луценко о передаче ему перечня «неприкасаемых» для правосудия лиц не соответствуют действительности. В Госдепартаменте США также назвали слова Луценко «откровенным вымыслом».